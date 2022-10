Mit virtuellem Tageslicht Wohlbefinden steigern

Unser Körper benötigt Tageslicht, um beispielsweise nicht schläfrig zu werden oder in depressive Stimmung zu verfallen. Doch was passiert, wenn der Tag größtenteils in eigentlich dunklen Räumen verbracht werden muss? Konzentrationsstörungen, Schläfrigkeit, Antriebslosigkeit sind die Folge. Es gibt jedoch einige Räume (in Unternehmen), in denen es keine Tageslichtmöglichkeit gibt und aus Sicherheitsgründen geben kann. Die Lösung: Eine „Wolkendecke“ mit LED-Strahlern ist immer häufiger Tageslicht-Ersatz.

Plötzlich unter freiem Himmel arbeiten: So tricksen wir unseren Körper aus

Es gibt einige Bereiche in Unternehmen, die aus Sicherheitsgründen kein Fenster haben können. Hierzu gehören beispielsweise Schaltzentralen von Energieunternehmen oder Tresorüberwachungen. Die Mitarbeiter müssen sogar häufig im mehrstündigen Schichtsystem hoch konzentriert arbeiten und dürfen ihren Arbeitsplatz nicht verlassen.

Das Schauen von Formel 1 im Livestream (Öffnet sich in einem neuen Tab) oder die Nutzung des privaten Telefons sind in solch einem Arbeitsumfeld häufig ebenfalls nicht möglich. Die ständige Präsenz und dauerhaft geforderte Aufmerksamkeit fordern den Körper und Geist enorm. Auch das fehlende Tageslicht durch die nicht vorhandenen Fenster trägt dazu bei und kann zu Ermüdungserscheinungen, Kopfschmerzen oder Trägheit führen.

Damit der Körper nicht in einen depressiven Blues aufgrund von längerem Lichtmangel verfällt, brauchen wir Tageslicht. Clevere Ingenieure haben eine künstliche Alternative entwickelt, die das Gefühl von Freiheit und wohltuender Sonne vereint: eine „Wolkendecke“ mit LED-Einbaustrahler (Öffnet sich in einem neuen Tab). Die Konstruktion lässt sich laut Experten an nahezu jede Deckengröße anpassen und durch verschiedene Motive variieren. Wer möchte, kann auch auf einen wolkenlosen Himmel in ein leuchtendes Blau blicken. Um das Gefühl der Sonnenstrahlen auf der Haut zu haben, werden helle LED-Leuchten hinter der Deckenkonstruktion platziert, die sich auf Wunsch farblich verändern können. Neben dem natürlich wirkenden „Tageslicht-Weiß“ gibt es die LEDs auch in dunkleren Farbnuancen.

Gerade im Herbst und Winter fehlt das Tageslicht und der Körper sehnt sich nach Sonne. LED-Beleuchtungen können mit passgenauer Luxzahl für Ersatz sorgen und die schlechte Stimmung vertreiben. (Image credit: Pixabay | Lukas_Rychvalsky)

Die tageslichtähnliche Beleuchtung tut dem Körper gut (Öffnet sich in einem neuen Tab) und hebt die Stimmung. In den Sommermonaten erhält der Körper bis zu 100.000 Lux bei strahlendem Sonnenschein unter freiem Himmel. Durch die Lichtkraft wird der Körper angeregt, wichtige Mineralstoffe zu bilden (beispielsweise für die Calciumaufnahme). Fehlt das Licht dauerhaft, fühlen wir uns häufig schlapp und müde. Zu beobachten ist dieses Phänomen auch im Winter. Im Gegensatz zu den Sommermonaten erhalten wir im Winter durch den bedeckten Himmel deutlich weniger Sonne, durchschnittlich ca. 3.500 Lux. Ein enormer Unterschied, der sich im geänderten Gemütszustand bei den meisten bemerkbar macht.

Um die Motivation in Räumen ohne Fenster dennoch hochzuhalten, setzen immer mehr Unternehmen auf kreative Konstruktionen mit LED-Beleuchtung. Die smarten Systeme lassen sich sogar für Schichtarbeitende anpassen, wenn sie ihren Tages- und Nachtrhythmus nicht stören möchten. So wird die Farbtemperatur auf Wunsch einfach nach unten reguliert, sodass dennoch Helligkeit einfällt, diese jedoch eher an einen sanften Sonnenuntergang erinnert. Der Blick auf den „Himmel“ gibt trotz der vermeintlichen Raumenge ohne Fenster ein Gefühl von Freiheit und wirkt sich positiv auf die Psyche aus.

Den „Himmel“ kann sich jeder auch zu Hause installieren

Dunkle Ecken oder Räume ohne (große) Fenster finden sich nicht nur in Unternehmen, sondern auch in privaten Haushalten. Um schlechte Stimmung durch den Lichtmangel zu vermeiden, hilft auch hier eine „Himmelskonstruktion“ mit Hintergrundbeleuchtung. LED-Strahler kombiniert mit Spanndecken ermöglichen es, auch auf kleinstem Platz und ohne umfangreichen Renovierungsaufwand.

Erhältlich sind die Spanndecken mit verschiedenen Motiven, sodass nicht nur der Blick in das „Himmelsblau“ möglich ist. Wer möchte, kann auch in eine Baumkrone oder eine saftige Wiese schauen. Um den wohltuenden Effekt für die Seele zu erzielen, ist das richtige Beleuchtungskonzept essenziell. Mit der richtigen Luxzahl wird es als Lichttherapie genutzt (Öffnet sich in einem neuen Tab) und hilft vor allem in den Herbst- und Wintermonaten, depressive Stimmung zu vermeiden.

Lassen sich die Lichtstimmungen individuell anpassen, ist der positive Effekt auf die Psyche noch besser. Tageslicht-Weiß (circa 5.300 K) wirkt belebend, während blaues Licht zu einer Beruhigung des Körpers führen kann. Rotes Licht erzeugt ein behagliches Gefühl und ist vor allem bei besonders eisigen Temperaturen ein echter Seelenschmeichler.

Extra weißes Licht (bis 2.700 K) lässt den Raum zwar besonders hell erstrahlen, kann aber bei längerer Anwendung irritierend wirken. Besser ist ein warmes Weiß (bis 3.300 K), das an einen späteren Nachmittag im Sommer erinnert und den Körper in einen sanften Tageslichtton hüllt. Für Belebung sorgt ein kälteres Weiß (zwischen 3.300 bis 5.300 K). Es ist ideal, um den Körper aus einem Mittagstief zu holen.

Spanndecken-Ideen: nach oben blicken und entspannen

Der Vorteil bei Spanndecken besteht in ihrer Vielseitigkeit. Sie lassen sich mit dem Wunschmotiv bedrucken und sind für jeden Geschmack anpassbar. Im Badezimmer sorgt beispielsweise türkisblaues „Wasser“, geschickt durch LED-Leuchten in 3D-Optik versetzt, für Urlaubsstimmung in den eigenen vier Wänden. Der Blick auf die Unterwasserwelt, mit einem Korallenriff oder einer riesigen, scheinbar vorbeischwimmenden Schildkröte, ist ebenfalls ein tolles Design-Highlight, das jede schlechte Stimmung rasch verfliegen lässt.

Alles ins richtige Licht setzen: LED-Lampen verschönern nicht nur den Raum, sondern können das Wohlbefinden mit individuellen Lichtfarben beeinflussen. (Image credit: Pixabay | eichjoernchen)

Die Spanndecken sind aber nicht nur im Badezimmer, sondern auch in anderen Räumlichkeiten echter Hingucker über dem Kopf. Im Schlafzimmer könnte die Galaxie beim Einschlafen helfen oder der Blick nach oben auf die Skyline von New York oder einer anderen Lieblingsstadt für wohlige Vorfreude auf den nächsten Trip sorgen.

Wer möchte, kann mithilfe der Spanndecken völlig neue Akzente in den Flur, die Küche, das Wohnzimmer oder andere Bereiche zaubern. Neben Fotos oder realistischen Naturaufnahmen gibt es die Spanndecken auch mit verschiedenen Textur-Drucken. So kann im Flur ohne kostspieligen Renovierungsaufwand eine Decke aus edlem Marmor, Sand oder Holz entstehen – hauchdünn aufgedruckt und perfekt mit LED-Strahler in Szene gesetzt.

Tipp: Experten wissen, wie das richtige Licht gegen schlechte Stimmung gesetzt wird

Die Anbringung der Spanndecke erfordert viel handwerkliches Geschick und Können. Zur Geltung kommt das gewünschte Motiv nur, wenn auch die LED-Beleuchtung richtig platziert wurde. Profis wissen, wie sie mit geschickten Handgriffen und einer präzisen Lichtplanung einen dreidimensionalen Effekt erzielen, um das Tageslicht-Erlebnis und den Blick in den Himmel oder auf andere Motive Wirklichkeit werden zu lassen.