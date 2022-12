Matter landet auf dem Amazon Echo und die Zahl der unterstützten Geräte wächst weiter

Amazon macht sein Versprechen wahr und unterstützt derzeit 17 Echo-Geräte mit dem Smart-Home-Standard Matter, weitere sind in Vorbereitung. Um nur einige der unterstützten Geräte zu nennen: Echo der vierten Generation, Echo Dot (5. Generation) mit Uhr, Echo Studio, Echo Show 10 Display und Show 15. Mit diesem Update werden alle aufgeführten Geräte zu einem zentralen Hub. Damit kannst du andere smarte Gadgets, die Matter unterstützen, über Android steuern. Also ähnlich, wie es Google kürzlich getan hat.



Im Gegensatz zu Google können die Echo-Geräte jedoch nur über Wi-Fi und nicht über Thread kommunizieren, heißt es in der Ankündigung (Öffnet sich in einem neuen Tab). Amazon erklärt, dass es die Unterstützung zunächst für die am häufigsten verwendeten Geräte wie Glühbirnen, Steckdosen und Schalter einführt, um sie zu testen, bevor andere Gerätetypen hinzukommen. Das Unternehmen erklärt weiter, dass es sicherstellen will, dass "die Kunden während dieser Zeit ein nahtloses und hochwertiges Erlebnis haben".

Laufende Unterstützung

Matter ist etwas mehr als zwei Monate alt und es gibt noch nicht viele Geräte, die mit dem Standard gesteuert werden können. Es gibt zum Beispiel die Festavia-Lichterkette von Philips Hue und den Tür- und Fensterkontaktsensor der Smart Home-Marke Eve. Die über 30.000 Geräte im Rahmen des Works with Alexa-Programms können weiterhin gesteuert werden, auch wenn sie keine Matter-Unterstützung haben.

Um die Dinge zu beschleunigen, hat Amazon auch mehrere Entwicklungskits für andere Unternehmen veröffentlicht, um die weitere Einführung des Standards zu erleichtern, wie z. B. einem Frustration-Free Setup (Öffnet sich in einem neuen Tab). Dieses Kit zielt darauf ab, die Einrichtung von Geräten "für Kunden so einfach zu machen, wie das Öffnen einer Schachtel und das Einschalten eines Geräts". Apropos Einrichtung: Amazon arbeitet auch mit Samsung zusammen (Öffnet sich in einem neuen Tab), um SmartThings in seine eigenen Geräte einzubinden, damit du beide Smart Home-Systeme steuern kannst. Es ist jedoch nicht bekannt, wann SmartThings auf den Markt kommen wird.

Im Moment sind die Dinge noch ziemlich bescheiden, aber Amazon hat große Pläne für die Zukunft. Das Ziel ist es, die Unterstützung für "100 Millionen Geräte und über 30 Echos" zu veröffentlichen, so ein Unternehmensvertreter. Anfang 2023 wird es Unterstützung für iOS geben, damit du Matter-fähige Geräte über das iPhone steuern kannst. Im gleichen Zeitraum wird auch die Unterstützung für den WLAN-Standard Thread eingeführt.

Wir werden nicht lange warten müssen, um mehr über diese Geräte zu erfahren, denn am 5. Januar beginnt die Consumer Electronics Show (CES). Amazon kündigt an, dass es eine "Experience Area (Öffnet sich in einem neuen Tab)" geben wird, in der die neuesten Matter- und Smart Home-Geräte vorgestellt werden.