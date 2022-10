Master & Dynamic x BAPE sind die bestaussehenden Earbuds und Gaming-Kopfhörer des Jahres 2022

Master & Dynamic hat sich mit der japanischen Modemarke A Bathing Ape (oder BAPE, wie das Streetwear-Label des Gründers Nigo aus dem Jahr 1993 normalerweise heißt) zusammengetan und es könnte eine der aufregendsten Audio-Partnerschaften des Jahres 2022 werden.

Warum? Erstens, weil die Produkte von Anfang an großartig waren. Zu den fraglichen M&D-Kopfhörern gehören die ausgezeichneten MW08 True Wireless Earbuds, die wir in einem intensiven Test als "kabelloses Luxus-Erlebnis" bezeichnet haben, und das talentierte MG20 Wireless Gaming Headset, von dem wir nach einem ausführlichen Test schwärmten: "Hier trifft Hi-Fi auf Gaming in einem High-End-Headset".

Zweitens ist die Designsprache von BAPE hier unverkennbar. Ich persönlich bevorzuge die Earbuds. Die Ästhetik ist typisch stark und unverblümt, und das gefällt uns allen.





Meinung: Teuer, aber nicht viel teurer als vor BAPE

(Image credit: Master & Dynamic (BAPE) )

Die Master & Dynamic x BAPE-Kollektion in Blau und Rosa "ABC CAMO" ist ab Samstag, den 29. Oktober, exklusiv bei Master & Dynamic und in den BAPE-Stores erhältlich. Die MG20 Gaming Headphones und MW08 Active Noise-Cancelling True Wireless Earphones werden für 499 Dollar bzw. 349 Dollar im Handel erhältlich sein. Die Preise für Deutschland sind noch unbekannt, werden sich aber von denen in Amerika wohl kaum unterscheiden.

Sie sind also nicht billig - aber wir reden hier von Master & Dynamic, und wenn man bedenkt, dass das MG20 Gaming-Headset normalerweise für 449 Euro verkauft wird, ist das ein relativ kleiner Preis für die beeindruckende Ästhetik von BAPE. Ja, dieser Preis ist für ein Gaming-Headset fast unerhört, aber Master & Dynamic ist ein bekannter Name in HiFi-Kreisen, in denen diese Art von Preis nicht ungewöhnlich ist.

Ein typisches Beispiel: Die Premium-Ohrhörer MW75 von Master & Dynamic, die im Juni auf den Markt kamen, kosten 599 Euro und sind damit genauso teuer wie die AirPods Max von Apple, egal wie man es betrachtet.

Für mich ist die MW08 der Star, weil mich die Gravur auf dem silbernen Ladecase wirklich anzieht. Und mit viereinhalb Sternen sind das hervorragende Earbuds. Die Akkulaufzeit der Kopfhörer beträgt überragende 12 Stunden (mit ANC), und das Gehäuse ermöglicht drei weitere Aufladungen, was eine Gesamtlaufzeit von 42 Stunden ergibt. Und der Klang? Er ist leicht warm, aber sympathisch und nicht aufdringlich. Die Kopfhörer klingen nie ermüdend und geben der Musik, die du hörst, ein Gefühl von Körper und Schwung.

Die neue Oberfläche macht sie für uns zu den besten Earbuds mit Geräuschunterdrückung, die wir in diesem Jahr gesehen haben – und wie wir bereits in unserem Test festgestellt haben, hat die Aktivierung von ANC (oder der Umgebungsgeräusche) keinen merklichen Einfluss auf die Klangqualität.

Das Gaming-Headset ist immer noch ein Hingucker, aber wenn es um M&D-Over-Ear-Kollaborationen geht, stehe ich immer noch auf die Mercedes-Benz MW65, mit denen du aussiehst, als wärst du in einer F1-Crew.

Vielleicht etwas für die Weihnachtsliste? Und könnte es sein, dass die Originale wegen dieser neuen BAPE-Veröffentlichung in ein paar Black Friday Deals verwickelt werden? Wenn das passiert, erfährst du es als Erster.