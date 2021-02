Marvel's The Falcon and the Winter Soldier wird einen coolen Avengers-Cameo enthalten

In der kommenden MCU-Fernsehserie The Falcon and the Winter Soldier von Disney Plus wird es einen Cameo-Auftritt von Don Cheadles James 'Rhodey' Rhodes, auch bekannt als War Machine, geben.

Das verriet Cheadle im Gespräch mit dem Post-Credit-Podcast von BroBible. Während er allgemein über das MCU und seine kommende Disney Plus-Serie Armor Wars spricht, erwähnt Cheadle, dass sein Charakter schon bald wieder auftauchen wird. "Es ist großartig, ich kann es kaum erwarten, in den Raum mit den Autoren zu kommen und herauszufinden, wie all diese Dinge [die Armor Wars mit dem MCU verbinden] passieren."

Cheadle wurde bisher nicht für die Besetzung von The Falcon and the Winter Soldier bestätigt, also gehen wir davon aus, dass es sich eher um einen Gast- oder Cameo-Auftritt handelt. In Armor Wars wird Rhodey jedoch das Hauptereignis sein - die Serie wird erkunden, was passiert, wenn Tony Starks Technologie in die falschen Hände gerät. Dafür gibt es jedoch noch kein Datum. Cheadles Formulierung deutet aber darauf hin, dass der kreative Prozess noch ziemlich am Anfang steht.

Der Schauspieler ging ein wenig darauf ein, was die "Armor Wars"-Serie mit sich bringen wird. "Der Tod von Tony Stark, da bin ich mir ziemlich sicher, wird eine Rolle in der Serie spielen... Wo wir Rhodey irgendwie weiterentwickelt haben - sogar im letzten Film, wo er jetzt wieder aufsteht und wieder läuft und wieder mobil ist - also während sich die Technologie weiterentwickelt und wir weiterhin Innovationen im Anzug machen und was passiert, kann ich mir vorstellen, dass es eine weitere Steigerung geben wird und eine andere Art und Weise, wie wir weiter auf diesen Teil von Rhodey eingehen werden."

Rhodey hatte nie so viel Leinwandzeit, und seine denkwürdigsten Auftritte kamen in den Iron Man-Filmen sowie in Captain America: Civil War, wo er durch versehentliches Friendly Fire von Vision (Paul Bettany) eine schwere Verletzung erlitt.

The Falcon and the Winter Soldier start 19. März auf Disney Plus und wird sechs Folgen umfassen.

Rhodey hat in Civial War etwas Schaden genommen. (Image credit: Marvel Studios)

Wer gehört zum Cast von The Falcon and the Winter Soldier?

Rhodey ist nur einer von vielen MCU-Charakteren, die für "The Falcon and the Winter Soldier" zurückkehren. Neben den Titelfiguren Bucky Barnes (Sebastian Stan) und Sam Wilson (Anthony Mackie), wird Daniel Brühl seine Rolle als Bösewicht Helmut Zemo wieder aufnehmen. Emily VanCamp wird ihre Rolle aus den Captain America-Filmen als Sharon Carter wieder aufnehmen.

Ein eher obskurer Cameo ist auch geplant, mit Georges St-Pierre, der seine Rolle als Batroc wieder aufnimmt, an den du dich vielleicht erinnerst. Cap hat ihn zu Beginn von The Return of the First Avenger auf einem Schiff verprügelt.