Letzte Hürde überwunden – Microsoft Teams nun der unanfechtbare Platzhirsch?

Lang überfällig und nun endlich live! Microsoft hat eine offizielle Version der Videokonferenz-App Teams für China angekündigt (Öffnet sich in einem neuen Tab), die künftig über den lokalen Partner 21Vianet (Öffnet sich in einem neuen Tab) erhältlich sein wird.

Zwar war Microsoft Teams bereits zuvor von einer breiten Masse in China genutzt worden, allerdings erforderte dies bisher eine komplexe Umgehung der Internetarchitektur des eigenen Lande via VPN (Öffnet sich in einem neuen Tab).

Damit ist jetzt allerdings Schluss! Im Blog-Beitrag der chinesischen Version von Microsofts-Website verkündet das Unternehmen, dass die über 21Vianet erhältlich Version "global verbunden ist und lokal betrieben wird".

Bahnt sich eine weitere Erfolgsstory für Microsoft an?

Microsoft Teams ist bei uns ein voller Erfolg. Gerade entlang der Pandemie hat sich Teams als zuverlässiger Begleiter für den Berufsalltag etabliert und viele Nachzügler aus dem Boden sprießen lassen. Es wäre allerdings etwas zu leichtsinnig, wenn man glaubt, dass eine ähnlicher Erfolgsgeschichte sich auch in China abgespielt hat oder gar abspielen wird.

Dort haben Konkurrenzunternehmen sich nämlich schon seit Jahren etablieren können und die Lücke der bisherigen Abwesenheit von Teams womöglich schon ausreichend gefüllt.

Sicher, Teams könnte sich noch immer als nützliches Tool für multinationale Geschäfte erweisen. Das allerdings bisher nur in der Theorie und unter der Annahme, dass die Sanktionen des Westens gegen China einer möglichen Partnerschaft keinen Strich durch die Rechnung machen.

Spannend ist es aber zweifelsfrei, dass Microsoft Teams nun auch offizielle (wenn auch nur dank 21Vianet (Öffnet sich in einem neuen Tab)) in China zur Verfügung stehen wird – und das voraussichtlich sogar in seiner komplettesten Form.

Entsprechend sind alle bekannten Features wie Video- sowie Sprachanrufe, Instant Messaging und auch die Einbindung von Drittanbieter-Applikationen enthalten.

Aber ganz egal, ob Teams nun ein bahnbrechender Erfolg in China wird oder nicht – es scheint ziemlich wahrscheinlich, dass Videokonferenz-Programme fortlaufend für den Berufsalltag relevant sein werden. Denn wie aktuelle Studien zeigen, ist die Telearbeit weiter auf den Vormarsch und hybride Arbeitsformen sind beliebter denn je. Eine Ausweitung auf weitere Märkte kann für Microsoft also nur von Vorteil sein.

Via The Register (Öffnet sich in einem neuen Tab)