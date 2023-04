Neues Google Flights-Tool stellt günstige Sommerurlaube in Aussicht

Die Zeit vergeht im Fluge und es ist schon wieder April. Entsprechend steigen auch die Temperaturen allmählich und womöglich bist du schon mitten in der Planung deines nächsten Urlaubs.

Und egal ob es nun in die Berge Tirols oder an die Küste von Mallorca geht – du tust gut daran deinen Flug über Google Flights (Öffnet sich in einem neuen Tab) zu buchen. Zumindest, wenn sich die Versprechen des kürzlichen Updates auch für uns deutsche Nutzer bewahrheiten.

Google fügte kürzlich eine Reihe von Funktionen auf verschiedenen Plattformen ein, die mitunter dabei helfen sollen, dir die günstigsten Reiseangebote und -routen zu offerieren – sogar mit Preisgarantie! Von Vorteil ist dabei, dass Google gar die Preise "jeden Tag bis zum Abflug überwacht, und wenn er sinkt..."

Dann zahlt Google dir via Google Pay die Differenz zurück!

Ziemlich genial, wenn du mich fragst. Aktuell ist das Feature allerdings Nutzern aus den Vereinigten Staaten vorbehalten. In den kommenden Wochen und Monaten dürfen wir aber sicher auch auf eine entsprechende Variante für die DACH-Region hoffen.

Ein weiteres Feature, welches deine Urlaubsplanung bald vereinfachen dürfte versteckt sich künftig in der Google-Suche selbst. Entsprechend hast du die Möglichkeit dich, ähnlich wie bei Stories, durch eine Reihe von Bildern für Hotelangebote zu navigieren. Hiermit sollst du ein besseres Gefühl dafür bekommen, was dich erwarten könnte, ohne dass du auf unzähligen Seiten Recherche und Vergleiche betreiben musst. Und falls dir gefällt, was du siehst, so kannst du in Windeseile die Buchung mithilfe der entsprechenden Schaltfläche tätigen.

Eine dritte Suchfunktion bietet dir schließlich eine Übersicht über Preise lokaler Touristenattraktionen sowie Reiseveranstalter und auch hier wieder den passenden Buchungslink an. Einerseits vereinfacht das natürlich die Kostenkalkulation sowie Planung immens, andererseits werden unschlüssigen Reisenden hierbei auch "verwandte Erlebnisse" präsentiert, die als Inspiration für die Urlaubsgestaltung dienen können.

Unvergessliche Sommerurlaube rücken dank den neuen Google-Updates alsbald in noch greifbarere Nähe! (Image credit: Pixabay)

Und um nicht so schnell den Überblick zu verlieren, bekommst du bei der Desktop-Variante von Google Maps (Öffnet sich in einem neuen Tab) jetzt eine neue Registerkarte präsentiert, welche dir kürzlich gesuchte Orte auflistet. Selbige können dann in einer neuen Liste abgelegt und gespeichert sowie mit Freunden geteilt werden.

Während diese Funktion schon in der kommenden Woche weltweit für die Desktop-Version an den Start geht, ist über eine mobile Umsetzung allerdings noch nichts bekannt.

Sag mir quando, sag mir wann

Die Updates für die Google-Suche werden derzeit auf die Mobilgeräte ausgeweitet, einige wie die Diashow zu den Übernachtungsmöglichkeiten sind sogar schon online.

Aber auch wenn ich mich sehr darüber freuen würde, das Update für Google Flights in Deutschland zu nutzen, so ist bezüglich Ausweitung des Angebots (jenseits der USA) noch kein offizielles Statement von Google erfolgt.

Sicher dürfte aber sein, dass die frischen Funktionen die Urlaubsgestaltung um ein Vielfaches vereinfachen werden. Und nach kleineren Neuerungen wie der Warnung vor anstehenden Hitzewellen, käme diese Welle an Updates für die Planung unseres Sommers wie gerufen.

Bis es aber offiziell soweit ist, heißt es wohl erst einmal Daumen drücken...

Das Google-Update könnte dir zeitnah einige Nerven und vor allem bares Geld sparen. Und weil das so ist, kannst du selbige vielleicht noch in die Ostervorbereitung investieren. Insofern dir hier noch das passende Präsent für deine Liebsten fehlt, empfehle ich dir einen Blick in unseren Ratgeber für die besten 10 Oster-Geschenke für Technik-Fans (Öffnet sich in einem neuen Tab).