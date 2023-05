Leaks zur Pixel Watch 2 deuten auf einen baldigen Launch hin - hier sind 5 Dinge, die wir sehen wollen

Die Google Pixel Watch 2 steht kurz vor ihrer offiziellen Enthüllung. Jetzt tauchen weitere Gerüchte auf, die den Namen der Uhr vor der Google IO 2023 bestätigen.

Der zuverlässige Leaker Evan Blass (Öffnet sich in einem neuen Tab) hat einfach den Namen "Pixel Watch 2" getwittert, was darauf hindeutet, dass die Smartwatch so gut wie sicher auf Googles großer Entwicklerkonferenz enthüllt wird, die morgen (10. Mai) beginnt.

Leider bedeutet das nicht unbedingt, dass die Pixel Watch 2 in absehbarer Zeit zu kaufen sein wird. Googles ursprüngliche Pixel Watch wurde auf der Google IO 2022 angeteasert, bevor sie im Oktober desselben Jahres zusammen mit dem Pixel 7 und Pixel 7 Pro vorgestellt wurde.

Nach früheren Leaks (Öffnet sich in einem neuen Tab) über die Pixel Watch 2 wird dies wahrscheinlich wieder der Fall sein. Der bekannte Leaker Jon Prosser (Öffnet sich in einem neuen Tab) sagte voraus, dass "Google zwei Uhren für diesen Herbst plant", darunter die neue Pixel Watch und eine Version für Kinder, die möglicherweise das Fitbit-Branding trägt.

Überraschenderweise gibt es noch nicht viele Leaks, die uns verraten, was wir von der Pixel Watch 2 erwarten können. In unserem ersten Testbericht zur Google Pixel Watch hieß es jedoch, dass wir sie trotz einiger bemerkenswerter Macken lieben. Daher gibt es einige offensichtliche Verbesserungsmöglichkeiten - hier sind die fünf wichtigsten Funktionen, auf die wir bei der Vorstellung der Pixel Watch 2 hoffen.

Google Pixel Watch 2: 5 Dinge, die wir sehen wollen

1. Kleinere Einfassungen

Die Pixel Watch sieht fantastisch aus, bis du eine App verwendest, die den riesigen schwarzen Rahmen zeigt, wo das runde Display endet und das Metallgehäuse beginnt. Diesen Rahmen zu verkleinern, wäre ein offensichtlicher Gewinn und eine ziemlich wichtige Verbesserung für die Pixel Watch 2.

Google hat einige kluge UI-Entscheidungen getroffen, um sicherzustellen, dass der Rahmen die meiste Zeit über nicht auffällt, und einige neue Wear OS-Richtlinien schreiben vor, dass alle Apps und Tiles einen schwarzen Hintergrund haben müssen. Trotzdem würden wir uns wünschen, dass die Pixel 2 weniger wie eine Smartwatch von vor ein paar Jahren aussieht, was in Anbetracht des wahrscheinlichen Preises keine große Forderung ist.

2. Eine bessere Akkulaufzeit

Die aktuelle Google Pixel Watch ist nicht gerade für ihre beeindruckende Akkulaufzeit bekannt - Google gibt an, dass sie 24 Stunden pro Ladung durchhält, und in unseren Tests haben wir rund 26 Stunden erreicht, wenn wir Batteriesparfunktionen wie das Vermeiden des immer eingeschalteten Displays genutzt haben.

Es ist allerdings schade, dass wir auf das Always-on Display verzichten müssen, denn es macht die Pixel Watch wirklich übersichtlicher. Leider ist der Preis dafür, dass man sie oft zweimal am Tag aufladen muss. Wir würden uns daher einen größeren Akku als die 294 mAh wünschen - und es gibt eine offensichtliche Möglichkeit, wie Google das erreichen könnte...

3. Verschiedene Größen

Die aktuelle Pixel Watch gibt es nur in 41-mm-Größe - das ist in Ordnung, wenn du damit zufrieden bist, aber viele finden sie viel zu klein. Da die Apple Watch in Gehäusegrößen von 40 mm bis 49 mm erhältlich ist, würden wir uns freuen, wenn es bei der Pixel Watch 2 etwas mehr Auswahl gäbe.

Der Vorteil einer größeren Version, z. B. einer 44-mm-Variante, wäre, dass Google möglicherweise einen größeren Akku einbauen könnte. Und wenn Google schon das Design überarbeitet, wäre es schön, wenn es auch das Wechseln der Armbänder bei der Pixel Watch etwas einfacher machen würde, denn das ist derzeit ein ziemlich fummeliger Prozess.

4. Ein modernerer Prozessor

Diese Funktion könnte den größten Einfluss auf die Pixel Watch 2 haben und sie möglicherweise zu einer der besten Smartwatches machen, die du kaufen kannst.

Die aktuelle Pixel Watch läuft mit dem veralteten Exynos 9110 Chipsatz, den wir schon in der Samsung Galaxy Watch 3 gesehen haben. Da wir uns jetzt auf die Samsung Galaxy Watch 6 freuen, braucht die nächste Pixel Watch ein ernsthaftes Update in diesem Bereich - und das könnte ihr bei allem helfen, von der Akkulaufzeit bis zur Reaktionsfähigkeit des Bildschirms.

5. Umfassende Fitbit-Integration

Einer unserer Hauptkritikpunkte an der aktuellen Pixel Watch ist die etwas umständliche Fitbit-Integration und die allgemeine Fragmentierung der Fitnessfunktionen. Wir würden uns wünschen, dass dies bei der Pixel Watch 2 verbessert wird, und die Chancen stehen gut, dass dies auch geschieht.

Google hat kürzlich angekündigt, dass Fitbit-Nutzer sich bald mit ihrem Google-Konto anmelden und auf ihre Fitbit-Daten zugreifen können. Und wir hoffen, dass die Pixel Watch 2 (und vielleicht auch Wear OS 4) eine zentralere Gesundheits- und Fitness-App bieten wird, die Fitbit noch mehr in den Mittelpunkt des Erlebnisses stellt.

Wird Google uns geben, was wir wollen? Das werden wir morgen so oder so herausfinden. Wir sind mit einem Team vor Ort und halten dich auf dem Laufenden.