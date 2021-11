Kostenloser Katar Formel 1 Livestream: So siehst du den GP von Katar online live von überall

Wenn es noch einer Erinnerung bedurft hätte, dass Lewis Hamilton der GOAT ist, dann hat der unglaubliche Aufstieg vom letzten Platz auf das Podium am vergangenen Wochenende genau das Richtige bewirkt. Wie sehr wird Max Verstappen versuchen, den Champion vor dem ersten Grand Prix von Katar zu stürzen? Um das herauszufinden, folge einfach unserem Leitfaden um einen F1-Livestream zu finden und schau dir den Großen Preis von Katar 2021 online an, egal wo du bist.

Großer Preis von Katar Formel 1 Live Stream Datum: Sonntag, 21. November (Zeitplan siehe unten) Startzeit des Rennens: 17 Uhr Ortszeit / 15 Uhr MEZ Austragungsort: Losail International Circuit, Lusail, Katar Sei dabei, egal wo du bist: Teste das beste VPN 100% risikofrei

Da Verstappen wegen des enormen Geschwindigkeitsvorteils von Mercedes wütend ist und die Ermittlungen zu dem Rennzwischenfall noch andauern, wird es bei der Eröffnung des Losail Circuit in Katar wohl zu einem blutigen Kräftemessen kommen.

Mercedes wusste offensichtlich, dass sie etwas ganz Besonderes aus dem Hut zaubern mussten, um den Sieg nach Hause zu holen - und ein frischer Motor, Abtrieb auf Monaco-Niveau und Sir Lewis' beste Fahrt aller Zeiten schienen den Trick zu bewirken. Es ist schwer vorstellbar, dass Hamilton nicht auf dieser Welle zu seiner achten Meisterschaft reitet, aber es steht auf Messers Schneide.

Sollte Hamilton diese Woche in Katar, dann in Saudi-Arabien und in Abu Dhabi ganz oben auf dem Podium stehen, kann der Fliegende Holländer nichts mehr tun, um zu gewinnen. Aber wenn er in einem Rennen nur einen Platz an Verstappen abgibt, kann Max den Sieg mit zwei zweiten Plätzen nach Hause bringen.

Das sind aber alles nur Vermutungen. Du solltest unbedingt weiterlesen, um zu erfahren, wie du einen F1-Livestream bekommst und den Großen Preis von Katar online verfolgen kannst, wenn er stattfindet. Mit Hilfe dieses Leitfadens kannst du den Großen Preis von Katar von Anfang bis Ende streamen.

Formel 1 Katar GP 2021 - Zeitplan

Training 1 - Freitag, 19. November um 11.30 Uhr

Training 2 - Freitag, 19. November um 15.00 Uhr

Training 3 - Samstag, 20. November um 12:00 Uhr

Qualifying - Samstag, 20. November um 15.00 Uhr

- Samstag, 20. November um 15.00 Uhr GP von Katar 2021 - Sonntag, 21. November um 15.00 Uhr

Kostenloser Formel 1 Livestream: Wo kannst du den Katar GP kostenlos sehen?

Einige Länder auf der ganzen Welt haben die Rechte, die F1-Action im frei empfangbaren Fernsehen zu zeigen.

Eine vollständige Liste der frei empfangbaren Streaming-Anbieter findest du in unserem Leitfaden zur Formel 1. Dort siehst du auch, dass du den GP von Ungarn in Ungarn auf M4 Sport und in Österreich auf Servus TV absolut kostenlos live ansehen kannst.

Und wenn du gerade außerhalb deines Landes unterwegs bist und die Formel 1 in Ungarn sehen möchtest, kannst du ein VPN nutzen, wie unten erklärt - wir empfehlen ExpressVPN als den besten Anbieter da draußen, der eine großartige Erfolgsbilanz hat, wenn es darum geht, geobeschränkte Streams zu entsperren.

So kannst du die Formel 1 live streamen, wenn du im Ausland bist

Wenn du dieses Wochenende im Ausland bist, wirst du wahrscheinlich nicht in der Lage sein, auf deine gewohnte Formel 1 Berichterstattung zuzugreifen, wie du es zu Hause tun würdest. Das ist nicht unbedingt ein Grund zur Beunruhigung, sondern eher das Ergebnis von Geoblocking - am besten zu verstehen als digitale Grenzen, die bestimmte Dienste und Inhalte auf bestimmte Teile der Welt beschränken.

Glücklicherweise gibt es eine bequeme Möglichkeit, dies zu umgehen, und zwar in Form eines VPNs. Das ist eine raffinierte Software, die es dir ermöglicht, diese digitalen Grenzen zu umgehen und trotzdem auf deinen bevorzugten F1 Live-Stream zuzugreifen. Es ist ein völlig legaler Workaround, sehr erschwinglich und super einfach zu benutzen - lass uns mehr erklären.

Nutze ein VPN, um einen 2021 F1 Live-Stream von überall aus zu sehen

