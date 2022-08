Keine Lust auf die Katze von Stray? Dann nutze doch einfach den Lieblingsdrachen deiner Kindheit

Spyro kommt in die schmuddeligen Neonstraßen von Stray in einer neuen Mod, die das katzenartige Abenteuer in einen Drachenausflug verwandelt.

Während die stumme Katze von Stray nun in Doom (opens in new tab) zu finden ist, ist eine wesentlich schuppigere Kreatur an ihre Stelle getreten. Die spitzfindige Spyro the Dragon Mod (opens in new tab) tauscht Strays pelzigen Helden gegen das klassische lila Maskottchen aus.

Die Mod lässt dich in die Rolle von Spyro schlüpfen und ersetzt jede andere Katze, der du im Spiel begegnest, durch einen anderen Drachen mit einer anderen Farbe oder einem anderen Muster. Der Drache nutzt das Spyro-Charaktermodell aus der Spyro Reignited Trilogy von 2018 und passt mit seinen hochauflösenden Texturen genau in die Stadt von Stray, die seltsamer ist als die Realität.

Da es sich um eine Mod handelt, musst du Stray auf dem PC spielen, um sie zu starten. Wenn du PS5- oder PS4-Besitzer bist, hast du Glück, denn mit diesem Trick (opens in new tab) können Konsolenspieler Stray kostenlos spielen.

Hereingeschwirrt

(Image credit: Nexus Mods / MrMarco1003)

Spyro passt erstaunlich gut in diese Rolle. Obwohl er ein feuerspeiender Drache ist, hat er eine ähnliche Größe wie Strays Katze, so dass er sich ohne allzu große Unterschiede in die Cyberpunk-Welt einfügt. Es hilft auch, dass er ein ziemlich freundlicher Kerl ist, der es in Sachen Niedlichkeit sogar mit der knuddeligsten Katze aufnehmen kann.

Da kein offizielles Spyro-Spiel in Entwicklung ist, müssen sich Fans des 3D-Plattformer-Spiels vorerst mit dieser Mod zufrieden geben. Das Springen mit nur einer Taste in Stray kann nicht mit dem flüssigen Jump'n'Run der Originalserie mithalten, obwohl es wohl am besten ist, wenn du überhaupt nichts tust (opens in new tab). Sogar Insomniac, das ursprüngliche Entwicklerstudio hinter Spyro, ist mit an Bord und hat seine Unterstützung für die Mod getwittert (opens in new tab).

Der Schöpfer CelticDragon85 (opens in new tab) sagt, dass er auch sehr daran interessiert ist, Strays Katze durch Pokémon Eevee oder Mew zu ersetzen, also halte Ausschau nach weiteren Fury-Imitaten, die ihren Weg ins Spiel finden. Wenn nur jemand diese Skins mit der Stray Splitscreen-Multiplayer-Mod (opens in new tab) kombinieren könnte, wären wir alle bereit.

Wie du Spyro in dein eigenes Spiel einbauen kannst, erfährst du in unserer praktischen Anleitung zur Installation (opens in new tab) der Stray-Mods. Du wirst im Handumdrehen Drachen in BlueTwelves Abenteuerspiel einbauen.