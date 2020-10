iPhone 12: Vorstellungsevent nächste Woche

Das iPhone 12 ist endlich zum Greifen nah, denn Apple hat ein Datum veröffentlicht, an dem die neuen Geräte vorgestellt werden sollen. Am 13. Oktober stellt Apple der Öffentlichkeit neue Geräte vor und wir können uns nicht vorstellen, dass neue iPhones nicht dabei sind.

Es handelt sich um eine virtuelle Veranstaltung – nach wie vor wegen der Covid-19-Pandemie – und findet um 19 Uhr MESZ statt.

Apple hat nicht bestätigt, was genau wir beim Event zu sehen bekommen, doch es gibt mittlerweile so viele Gerüchte um die neuen Smartphones des Unternehmens, dass wir uns ziemlich sicher sind, dass die iPhone 12-Serie vorgestellt wird.

And we're scheduled: Apple Event on October 13, almost certainly revealing the iPhone 12 with 'Hi(gh) Speed' (like...5G?) pic.twitter.com/qZxCyfhLJ2October 6, 2020