The Mandalorian Staffel 3 hat eine Zurück in die Zukunft Legende gecastet

Mando und Grogu werden in The Mandalorian Staffel 3 von einer Sci-Fi-Legende begleitet.

Es folgen Spoiler zum Staffelfinale von The Book of Boba Fett.

Die Besetzung von Staffel 3 der Mandalorian-Serie hat sich mit Christopher Lloyd eine echte Sci-Fi-Legende an Land gezogen.

Wie The Hollywood Reporter (THR) berichtet, hat der Star aus Zurück in die Zukunft für die nächste Folge der Star Wars TV-Serie unterschrieben. THR berichtet, dass Lucasfilm für eine offizielle Stellungnahme zu Lloyds angeblicher Besetzung nicht kontaktiert werden konnte. Aber wenn man bedenkt, wie oft der Sender Neuigkeiten über die Besetzung verkündet hat, sind wir ziemlich sicher, dass Lloyd zumindest in einer Episode mitspielen wird.

Den meisten Filmfans, vor allem den Science-Fiction-Fans, muss Lloyd nicht vorgestellt werden. Der legendäre Schauspieler ist bekannt für seine Rolle des exzentrischen Dr. Emmet Brown in der "Zurück in die Zukunft"-Trilogie und für seine Rolle des schurkischen klingonischen Kommandanten Kruge in "Star Trek III: Die Suche nach Spock".

Brown ist auch bekannt für seine Emmy-gekrönte Rolle als Jim Ignatowski in der Comedy-Serie Taxi, als Richter Doom in Who Framed Roger Rabbit? und als Onkel Fester in den Addams Family-Filmen aus den 90er Jahren. In seiner 61-jährigen Schauspielkarriere hat Brown in 110 Filmen, 80 Fernsehsendungen, fünf Bühnenstücken (Hauptrollen), 10 Videospielen (Synchronsprecherrollen) und sogar zwei Musikvideos mitgewirkt.

Lloyd scheint der letzte große Schauspieler zu sein, der eine Gastrolle in The Mandalorian Staffel 3 übernimmt. Carl Weathers' Greef Karga und Giancarlo Espositos Moff Gideon werden ihre Rollen in der nächsten Folge der Serie wieder aufnehmen, während Pedro Pascal als Din Djarin/The Mandalorian zurückkehren wird. Auch Boba Yoda/Grogu wird wieder auftauchen, nachdem das Duo im Staffelfinale von The Book of Boba Fett wiedervereint wurde.

Da "Mando" in den letzten Episoden von Boba Fetts Standalone-Serie ein neues Schiff bekommt, fragen wir uns, ob Lloyd in Staffel 3 den DeLorean von Doc Brown mitnehmen wird.