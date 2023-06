Googles Pixel Watch 2 könnte für eine bessere Akkulaufzeit auf Samsungs Prozessoren verzichten

Google wird für die Pixel Watch 2 von den Samsung Exynos-Prozessoren, die die erste Pixel Watch angetrieben haben, auf Qualcomm-Chips umsteigen, um unter anderem die Akkulaufzeit zu verbessern.

Laut 9to5Google soll Google den Exynos gegen den Snapdragon W5 Plus Gen 1 austauschen. Der W5 Plus Gen 1 wurde speziell für eine höhere Energieeffizienz entwickelt. Google hofft, damit die frustrierend kurze Akkulaufzeit der Pixel Watch zu beheben, die (wie wir in unserem Pixel Watch Testbericht hervorgehoben haben) einer ihrer ärgerlichsten Schwachpunkte ist.

Neben dem verbesserten Prozessor will 9to5Google auch Informationen über andere Verbesserungen der Pixel Watch 2 haben. Berichten zufolge wird Google die Pixel Watch auf den gleichen Stand bringen wie die neuesten Smartwatches von Fitbit, insbesondere die Fitbit Sense 2. Wie das geschehen soll, wurde nicht genau gesagt, aber es gibt Spekulationen, dass ein Hauttemperatursensor geplant sein könnte.

Es wird erwartet, dass Google mit dem Pixel 8 einen Temperatursensor einführt, was diesen Teil des Berichts noch glaubwürdiger macht.

Analyse: Eine Samsung-Pleite?

Das Interessanteste an Googles Rückkehr zu Qualcomm ist Googles breitere Strategie in Bezug auf die Prozessoren für seine Pixel-Geräte. Obwohl Google seine Smartphones und Tablets der Pixel-Marke mit Qualcomm-Prozessoren ausgestattet hat, ist das Unternehmen größtenteils auf die Exynos-Prozessoren von Samsung umgestiegen. Das hat dazu geführt, dass die neuesten Pixel Smartphones und die Pixel Watch unter der relativ schlechten Effizienz von Samsungs Chips gelitten haben.

Anders als bei Smartphones wie dem Google Pixel 6 oder dem Google Pixel 7 kann Google bei der Pixel Watch problemlos auf Qualcomm-Chips umsteigen, da das Unternehmen keine Investitionen in die verwendeten Prozessoren tätigt. Die Exynos-Chips, die im Pixel 6 und 7 verwendet werden, sind als Google Tensor gebrandet, während die Prozessoren der Pixel Watch keine solche Bezeichnung tragen.

Es ist nicht so, dass Google in seinen Smartphones nicht auf Qualcomm oder MediaTek umsteigen könnte, aber es ist wahrscheinlich, dass keiner der beiden Hersteller es dem Unternehmen erlauben wird, benutzerdefinierte KI-Modifikationen vorzunehmen, wie es bei dem Exynos-basierten Tensor-Chip möglich ist. Ein Wechsel zu "Tensor by MediaTek" oder "Tensor by Snapdragon" wäre ein blaues Auge für die Pixel Smartphones.

Glücklicherweise hat Google bei den Wearables den Prozessor der Pixel Watch in den Hintergrund gestellt, so dass es kaum eine Rolle spielt, ob Qualcomm, Samsung oder sogar MediaTek verwendet wird - solange es funktioniert. Es ist keine Schande, zuzugeben, dass die Wahl eines bestimmten Bauteils vielleicht nicht die richtige Entscheidung war, und sich darum zu kümmern, und in diesem Fall sollte Google damit das Vertrauen der Verbraucher in seine neuesten Produkte stärken.