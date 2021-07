Ghost of Tsushima: Director's Cut sperrt PS5-Features hinter eine Paywall - und das ist unehrenhaft

Ghost of Tsushima hat noch nicht einmal seinen ersten Jahrestag erreicht, aber das hat Sony nicht davon abgehalten, eines der besten PS5-Spiele dank des kürzlich angekündigten Ghost of Tsushima noch besser zu machen: Director's Cut, der am 20. August 2021 veröffentlicht wird.

Aber es gibt etwas ziemlich Unehrenhaftes an dieser bevorstehenden Veröffentlichung von Sucker Punchs von der Kritik gefeiertem PS4-Exklusivtitel. Vor allem die Art und Weise, wie das kostenpflichtige Upgrade auf die PS5-Version funktioniert, ist äußerst kritikwürdig.

Falls du die Ankündigung verpasst hast, Ghost of Tsushima: Director's Cut enthält jeden zusätzlichen Inhalt, den Entwickler Sucker Punch bisher verkauft hat und ein brandneues, separates Abenteuer in Form von Iki Island. Iki grenzt an die Insel Tsushima, auf der das Originalspiel spielt und die Spieler werden dabei eine völlig neue Geschichte erleben, neue Charaktere treffen und ein komplett neues Gebiet als Samurai-Protagonist Jin erkunden.

Ghost of Tsushima: Director's Cut wird auch PS5-exklusive Features enthalten, wie PS5 3D-Audio, Unterstützung für das haptische Feedback des DualSense-Controllers und adaptive Trigger, sowie eine 4K-Auflösung bei 60 Bildern pro Sekunde anvisieren. Oh, und japanische Lippensynchronisation wurde auch hinzugefügt, was ein wirklich netter Touch für diejenigen ist, die mit japanischer VO gespielt haben.

Was spricht also dagegen das Katana auf der PS5 schwingen zu lassen?

Ein schneidender Schlag

(Image credit: Sony)

Wie sieht es also mit dem Director's Cut aus, und ist er ein kostenloses Upgrade? Leider nicht. Wenn du Ghost of Tsushima noch nicht gespielt hast, kannst du den Director's Cut für 59,99 € auf der PS4 und 69,99 € auf der PS5 kaufen, was natürlich normal ist. Immerhin kaufst du ein brandneues Spiel.

Aber was ist mit denen, die Ghost of Tsushima bereits besitzen? Nun, an dieser Stelle werden die Dinge ein bisschen... frech. Diejenigen, die das Spiel bereits besitzen, müssen 19,99 € für ein Upgrade auf den Director's Cut auf der PlayStation 4 und 29,99 € auf der PS5 bezahlen. Wenn du die PS4-Version des Director's Cut kaufst und zu einem späteren Zeitpunkt eine PS5 erwirbst, kannst du das Upgrade für 9,99 € erwerben.

Aus den von Sony angegebenen Preisen können wir also ableiten, dass die Iki-Insel und die zusätzlichen Inhalte, die während des Verkaufsjahres von Ghost of Tsushima veröffentlicht wurden, 19,99 € für die Kassen des Unternehmens wert sind. Auf der PS5 kostet das Director's Cut-Upgrade jedoch 29,99 €, was bedeutet, dass den Spielern zusätzliche 9,99 € für die oben genannten PlayStation 5-spezifischen Features berechnet werden. Außerdem kann der Iki Island DLC nicht als eigenständige Option erworben werden - er ist nur als Teil des Director's Cut erhältlich.

Das finde ich nicht in Ordnung. War es wirklich unvernünftig zu denken, dass Sony und Sucker Punch die PS5-spezifischen Upgrades für bestehende Besitzer kostenlos zur Verfügung stellen könnten? Wie wir weiter unten sehen werden, vielleicht, aber nur, weil Sonys Ansatz nicht mit der Art und Weise vergleichbar ist, wie Microsoft die Xbox Series X-Upgrades seiner First-Party-Spiele für die Xbox One gehandhabt hat.

Es nervt

Lass uns Ghost of Tsushima vergleichen: Director's Cut mit Gears 5, einem Titel, der im September 2019 veröffentlicht wurde. Gears 5 erhielt eine umfangreiche grafische Überarbeitung für die Xbox Series X, die verbesserte Schatten, mehr Details und einen 120fps-Modus im Multiplayer beinhaltete, und das alles ohne einen Cent für bestehende Besitzer. Wenn du Gears 5 auf der Xbox One besitzt, bekommst du Zugang zur Xbox Series X/S Version kostenlos.

Am 15. Dezember 2020, etwa zwei Monate nach dem Start der Xbox Series X, fügte Entwickler The Coalition eine separate Einzelspieler-Erweiterung für das Spiel namens Hivebusters hinzu, die 19,99 € kostet und für diejenigen, die den Xbox Game Pass Ultimate abonniert haben, kostenlos war.

Der Unterschied sollte hier offensichtlich sein. Im Gegensatz zu Ghost of Tsushima: Director's Cut auf der PS5, hat The Coalition das saftige Next-Gen-Update von Gears 5 nicht in den Hivebusters-DLC eingeschlossen: Es war für alle kostenlos und Hivebusters ist zu Recht ein optionales Extra.

Das ist nur ein Beispiel, aber lass uns einen Blick auf Sea of Thieves als weiteres werfen. Auch wenn der Vergleich etwas hinkt, da Rares Seefahrerabenteuer einen "Live-Service"-Ansatz verfolgt, erhielt es dennoch ein kostenloses Next-Gen-Upgrade, das 60fps auf der Xbox Serie X und Xbox Serie S zum Standard machte und auch einen 120fps-Modus auf Microsofts Flaggschiffkonsole hinzufügte.

Das Spiel mag über drei Jahre alt sein, aber es hat vor kurzem seine bisher größte Erweiterung in Form von Sea of Thieves erhalten: A Pirate's Life, einem ambitionierten Fluch der Karibik Crossover. Vielleicht etwas überraschend, ist es für bestehende Spieler komplett kostenlos und selbst wenn es sich um kostenpflichtige Inhalte handeln würde, wäre die Next-Gen-Version des Spiels immer noch für alle verfügbar.

Grün vor Neid

(Image credit: Sucker Punch)

Aber das sind nur zwei Beispiele. Ein kurzer Blick auf Microsofts First-Party-Produktion (ohne Bethesda-Titel) zeigt, dass Forza Horizon 4, Halo: The Master Chief Collection, Gears 5, Gears Tactics, Sea of Thieves, State of Decay 2, Minecraft Dungeons, Ori and the Will of the Wisps und Grounded alle kostenlose Next-Gen-Upgrades erhalten haben.

Sony hat sich unterdessen dazu entschieden, kostenlose 60fps-Updates für God of War, Ratchet and Clank, Days Gone, The Last of Us 2 und natürlich Ghost of Tsushima zu veröffentlichen. Aber so willkommen diese Updates auch waren, sie verbesserten nur die Framerate und berührten keine anderen Aspekte des Spiels.

Das bedeutet, dass es insgesamt neun Spiele auf der Xbox Series X gibt, die für die Next-Gen verbessert wurden, ohne dass die Besitzer einen einzigen Cent dafür bezahlt haben - während Sony den Besitzern seiner First-Party-Spiele keine Next-Gen-Upgrades gegeben hat, abgesehen von den bereits erwähnten Framerate-Boosts (etwas, das Microsoft dank seines FPS-Boost-Programms für weitere 97 Spiele zur Verfügung gestellt hat, wohlgemerkt).

Es wäre also schön gewesen - sogar eine angenehme Überraschung - wenn Sony oder Sucker Punch allen Ghost of Tsushima-Besitzern, die die PS4-Version und eine PlayStation 5 besitzen, zumindest ein kostenloses PS5-Upgrade angeboten hätten. Stattdessen müssen Besitzer von Ghost of Tsushima zusätzlich 29,99 € bezahlen, um das Originalspiel mit einigen PS5-spezifischen Schnörkeln zu erleben.

Geist der Großzügigkeit

(Image credit: Sucker Punch)

Das Ganze scheint ein klarer Trick zu sein, um PS5-Besitzer zum Kauf des Director's Cut zu animieren, anstatt sich darauf zu verlassen, dass der Iki Island DLC die Spieler von sich aus anzieht. Wenn das nicht der Fall wäre, warum ist der Iki Island DLC dann nicht als separater Kauf erhältlich, wie es bei Gears 5 Hivebusters der Fall war?

Während es begrüßenswert war, dass Ghost of Tsushima auf der PS5 einen 60fps-Patch und einen kostenlosen Multiplayer-Modus bekommen hat (was in Anbetracht der Umstände fast schon ein Wunder ist), ist es ärgerlich, dass Features auf Systemebene wie 3D-Audio, adaptive Trigger und haptisches Feedback nun in Form des Director's Cut hinter einer Bezahlschranke eingeschlossen sind. Das ist genauso schlimm wie die Tatsache, dass Nintendo die Schnellreise in The Legend of Zelda: Skyward Sword HD hinter eine Plastik-Paywall gesperrt hat, auch bekannt als amiibo.

Ich bin mehr als glücklich, für zusätzliche Inhalte zu bezahlen, versteh mich nicht falsch - aber wie diese Generation in einem der konsumentenfreundlichsten Schritte, die wir je gesehen haben, bewiesen hat, sind Next-Gen-Upgrades jetzt alltäglich und fast immer komplett kostenlos. Man muss sich nur das vorbildliche Upgrade von Metro Exodus ansehen, das als jüngstes Beispiel für diesen Trend in Aktion gezeigt wurde. Wenn diese Publisher und Studios es ohne eine Gebühr machen können, warum verlangt dann Sony, der Plattformhalter, eine?

Ghost of Tsushima hat die Ehre, erst das zweite Spiel zu sein, das ich je gespielt habe, das mich zum Weinen gebracht hat - ein Titel, der zuvor exklusiv von Klonoa: Door to Phantomile für einige Jahrzehnte gehalten wurde. Jetzt ist es allerdings Sonys Preispolitik, die mich weiterhin den Tränen nahe bringt.

Disclaimer: Der Artikel wurde aus dem Original übersetzt und spiegelt die Meinung des Original Autors Nick Pino wider.