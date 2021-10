Freust du dich auf Dragon Age 4? Du brauchst vielleicht eine neue Konsole, um es zu spielen

Dragon Age 4 wird von vielen RPG-Fans sehnsüchtig erwartet, aber diejenigen, die sich auf die lang erwartete Fortsetzung freuen, müssen möglicherweise in neue Hardware investieren, um das Spiel zu spielen, wenn es irgendwann im Jahr 2023 auf den Markt kommt.

Wie Destructoid berichtet, hat einer der Lead Designer von Dragon Age 4 auf LinkedIn gepostet, dass das Spiel für "PS5/Xbox Series X+S/PC" entwickelt wird, wobei PS4 und Xbox One nicht erwähnt werden. Es sieht also so aus, als ob Dragon Age 4 speziell für die Current-Gen-Plattformen entwickelt wurde, um eine flüssigere Bildrate und eine bessere Grafik zu erreichen.

Diese Erkenntnisse decken sich mit denen des Brancheninsiders Jeff Grub, der behauptet, "separat bestätigt zu haben, dass EA das Spiel nur für die New-Gen-Systeme plant". Grubb hat sich in der Vergangenheit als zuverlässige Informationsquelle erwiesen, indem er die Termine für die Nintendo Direct-Präsentationen und die PS5-Enthüllung im letzten Jahr korrekt vorhersagte.

Dieses Gerücht über Dragon Age 4 ist eine willkommene Neuigkeit für das Spiel, über das Entwickler BioWare bekanntermaßen Stillschweigen bewahrt hat. Abgesehen von gelegentlichen Teaser-Trailern und Konzeptzeichnungen, die in den sozialen Medien geteilt wurden, wissen wir nur wenig über die Rückkehr des Fantasy-Epos von BioWare.

Das konkreteste Detail, das wir derzeit über Dragon Age 4 wissen, ist, dass es wahrscheinlich ein Einzelspielerspiel sein wird und die Online-Multiplayer-Komponente des Vorgängers Dragon Age Inquisition gestrichen werden könnte.

Analyse: Der Verzicht auf die letzte Generation ist ein sehr guter Schritt

Wenn es stimmt, dass Dragon Age 4 nur für PC und Current-Gen-Konsolen wie PS5 und Xbox Series X/S entwickelt wird, dann ist das eine sehr gute Sache. Weniger Plattformen, für die das Spiel optimiert werden muss, sollten (hoffentlich) zu einem reibungsloseren Entwicklungszyklus führen, bei dem keine Kompromisse eingegangen werden müssen, um den weniger leistungsstarken Konsolen PS4 und Xbox One gerecht zu werden.

Das bedeutet auch, dass die Welt von Dragon Age viel detaillierter als je zuvor gerendert wird und dass das Spiel in Bezug auf die visuelle Wiedergabetreue einen Schritt über Cross-Gen-Titel wie Assassin's Creed Valhalla und Cyberpunk 2077 hinaus ist.

Vielleicht werden wir also ab 2023 viel weniger Cross-Gen-Titel sehen. Wir freuen uns zwar immer noch auf kommende Cross-Gen-Spiele wie Elden Ring und Horizon Forbidden West, aber wir sind bereit für eine Generation, die sich völlig von den vorherigen Konsolen gelöst hat.

Was Dragon Age 4 selbst angeht, drücken wir die Daumen, dass das Spiel BioWares große Rückkehr zur Form sein wird. Zwischen Mass Effect Andromeda und Anthem hatte der einst so beliebte Entwickler in den letzten Jahren einen schweren Stand. Es ist ihm nicht gelungen, die Magie von Star Wars: Knights of the Old Republic (dessen vollständiges Remake jetzt in Entwicklung ist), Jade Empire und Dragon Age: Origins einzufangen.