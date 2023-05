Final Fantasy 16-Entwickler verspricht eine tiefgründige Story voller "schlechter Wortspiele".

In einem kürzlich geführten Interview hat Michael-Christopher Koji Fox, Autor und leitender Übersetzer von Final Fantasy 16, neue Einblicke in das kommende Rollenspiel von Square Enix gewährt.

Fox sprach über die Geschichte des Spiels sowie den Entwicklungsprozess und stellte klar, dass es "eine Menge schlechter Wortspiele in den Namen der Quests und Erfolge geben wird". Der Final Fantasy 16-Entwickler hatte aber auch eine Menge über die Story des Spiels zu erzählen.

In einem Interview mit Game Informer stellte Fox klar: "Wir wollen den Spielern viel von der Hintergrundgeschichte vermitteln, indem sie das Spiel spielen, und nicht nur Texte hören oder lesen. Wir wollten nicht, dass die Spieler in einer Zwischensequenz von einem [Charakter] fünf Minuten lang alles erzählt bekommen, was sie wissen müssen."

Fox und Co. "wollten die Geschichte durch die Zwischensequenzen erzählen, durch das, was vor sich geht, [und] viele Dinge durch die Dialoge andeuten, [die] viel konzentrierter sind und mehr Dinge andeuten, als sie direkt zu erzählen."

Final Fantasy 16 erscheint am 22. Juni für PS5 und ist das neueste Spiel in der langen Reihe der weltberühmten RPG-Serie von Square Enix. Viele Erwartungen ruhen auf den Schultern der Entwickler, aber da Fox' Team von Creative Business Unit 3 bereits an dem von der Kritik gefeierten MMO Final Fantasy 14 gearbeitet hat, dürfte der Titel in guten Händen sein.

Was die Inspirationen für den Titel angeht, so sprach Fox über "Ultraman" und "Godzilla" als Einflussfaktoren für Final Fantasy 16, in dem es um titanische Kämpfe zwischen mythischen Monstern geht. "Die Bewegungen, die [die Charaktere] ausführen, sind alle im Stil von Action-Fernsehserien [und] Action-Animes."

Fox erwähnte seine Vorliebe für "literarische Fantasy", insbesondere für "Mordew", einen Fantasy-Roman von Alex Pheby, der eine düstere Geschichte im Gothic-Stil erzählt. "Es ist fantastisch und philosophisch, aber was mich wirklich inspiriert hat, ist dieses riesige Glossar am Ende, in dem alle Begriffe beschrieben werden, das sowohl lustig als auch informativ ist.

Das war "genau" die Art und Weise, wie Fox seine Übersetzungen für das Spiel anfertigen wollte. In Anbetracht des großen Volumens an tiefgründigen und befriedigenden Informationen, die in Final Fantasy 14 zu finden sind, für das Fox als Co-Entwickler für die Welt und das Wissen verantwortlich ist, scheint es wahrscheinlich, dass er seine Ambitionen verwirklichen kann.

Als ich Final Fantasy 16 selbst ausprobiert habe, war ich sehr beeindruckt von der hohen Qualität des World-Buildings und der Charaktere, die diesmal deutlich erwachsener zu sein scheinen. Ich kann es kaum erwarten, im Juni endlich das komplette Spiel in die Finger zu bekommen.