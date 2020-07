(Fast) sicher: Samsung Galaxy S20 / S11 erscheint am 6. März

Während wir die Markteinführung des Samsung Galaxy S20 (oder des S11, wer weiß) auf der Unpacked-Veranstaltung am 11. Februar mit Spannung erwarten, wissen wir nun dank Samsung selbst vielleicht das Veröffentlichungsdatum des neuen Vorzeige-Phones des südkoreanischen Unternehmens.

Im Moment kannst du auf der Samsung-Website dein neues Flaggschiff-Smartphone reservieren - und wenn du das tust, wirst du dazu aufgefordert, auf eine E-Mail zu achten, um die Vorbestellung für eine Lieferung am 6. März abzuschließen, wie SamMobile zuerst festgestellt hat.

Hier, sieh selbst:

Ja, das ist es. Das Datum. Und sogar in fetten Buchstaben. Verdammt, es steht sogar an einer anderen Stelle auf derselben Reservierungsbestätigungsseite!

Und es macht auch Sinn, dass das Versand- und Lieferdatum mit dem eigentlichen Erscheinungsdatum übereinstimmt. So kann sichergestellt werden, dass jeder das Flaggschiff-Handy zur gleichen Zeit in die Hände bekommt. Es passt auch zu einem Leak von gestern, das darauf hinweist, dass die S20-Linie "wahrscheinlich am ersten Freitag im März verfügbar sein wird", also am 6. März.

Nun gibt es nicht mehr viel zu sagen, oder?

Dies ist keine große Überraschung, wenn man bedenkt, dass die Samsung Galaxy S10-Linie erst am 8. März 2019 ausgeliefert wurde. So kann Samsung das Interesse und die Vorbestellungen für eine gleichzeitige Markteinführung bündeln.

Wenn überhaupt, dann sagt uns das, dass die Markteinführung des S20 rasch voranschreitet, und es ist ein weiterer Beweis dafür, dass nicht allzu viele Überraschungen auf dem Programm stehen. Leider gibt diese Seite nicht einmal einen winzigen Hinweis darauf, welche Handys die Linie nun beinhaltet.

Der einzige Hint könnte im Kleingedruckten stehen: in einer Fußnote (klicke dazu auf "Read more" nach dem Sternchen unter deiner Reservierung). Am wichtigsten ist, dass "nicht alle Galaxy-Geräte für dieses Angebot in Frage kommen" - was bedeuten könnte, dass nicht alle S20-Geräte am selben Tag erscheinen. Sollte sich eines der Telefone verzögern, würden wir erwarten, dass es sich dabei um das S20 Ultra handelt, da sein scheinbarer Vorgänger Samsung Galaxy S10 5G erst Monate nach dem Rest seiner Geschwister am 28. Juni herauskam.

Und es gibt einen weiteren Vorbehalt: Natürlich könnte Samsung das Erscheinungsdatum jederzeit ändern.

Wann kommt das Galaxy S20 nach Deutschland, Österreich und Schweiz?

Die obigen Daten beziehen sich auf die USA. Bisher gibt es auch auf der offiziellen deutschen Samsung-Webseite noch keine Hinweise darauf, wann es so weit sein könnte.

Du kannst dich registrieren, um weitere Informationen zu erhalten und zusätzlich wird es am 11. Februar um 20.00 Uhr einen Livestream geben.

Wir haben uns selbstverständlich registriert und halten dich auf dem Laufenden! Es bleibt spannend. Don't hang up!

