Formel 1 Live-Stream: So kannst du 2021 jeden Großen Preis online von überall aus verfolgen

Die Saison 2021 ist in vollem Gange, aber schon nach den ersten drei Rennen hat sich ein Muster abgezeichnet - wird der Sieger Verstappen oder Hamilton sein? Wir haben genug Zeit, um das herauszufinden, denn dieses Jahr haben wir ein umfangreiches Programm mit 23 Rennen - eine willkommene Abwechslung zum verkürzten Saisonverlauf des letzten Jahres. In unserem Guide erfährst du, wie du die Formel 1 im Livestream von überall aus anschauen kannst - und das kostenlos!

Die Formel 1 2021 im Livestream Saison: 28. März - 12. Dezember Nächstes Rennen: Großer Preis von Monaco, Circuit de Monaco (23. Mai) Sei dabei, egal wo du bist: Teste das beste VPN 100% risikofrei

Was die Positionierung angeht, war der Spanien GP letzte Woche ähnlich wie der Portugal GP davor. Hamilton, Verstappen und Bottas standen zum zweiten Mal in der gleichen Reihenfolge auf dem Podium - aber das heißt nicht, dass wir uns dabei gelangweilt hätten. Verstappen behauptet, dass Red Bull sein Spiel verbessern muss, da der Niederländer glaubt, dass Sir Lewis' Mercedes einfach die schnellere Maschine ist.

Die Kurven der legendären Strecke von Monaco, die als Nächstes ansteht, trennen jedoch immer die Männer von den Jungs, also werden wir sehen, was Verstappen tun kann, um Zeit aufzuholen - immerhin hält er den Rundenrekord auf dieser Strecke, der 2018 aufgestellt wurde.

Weitere Neuigkeiten: Sebastian Vettels Ferrari-Albtraum ist dank Aston Martin, ehemals Racing Point, endlich vorbei. Sein Nachfolger im kultigen roten Auto ist Carlos Sainz, der bei McLaren durch Daniel Ricciardo ersetzt wurde, der in der Endphase der letzten Saison für Renault (jetzt Alpine) ein Feuerwerk war. Sergio Perez' Wechsel zu Red Bull ist ein guter Schritt für beide Seiten, denn er war kurz davor, überhaupt keinen Platz mehr zu bekommen.

Es gibt auch viele neue Fahrer, von denen sich einige als beliebter erweisen als andere. Alpha Tauri hat den beeindruckenden 20-jährigen Yuki Tsunoda als Partner für Pierre Gasly, einen der herausragenden Fahrer der Saison 2020, verpflichtet. In der Zwischenzeit wurde F2-Champion Mick Schumacher - der Sohn des legendären siebenmaligen F1-Weltmeisters Michael Schumacher - neben dem extrem umstrittenen (um es höflich auszudrücken) Nikita Mazepin ins Team Haas berufen.

Lies weiter, und wir erklären dir, wo du einen F1-Livestream findest und jedes Formel-1-Rennen 2021 online anschauen kannst, egal wo du gerade bist.

Wie du die F1 von außerhalb deines Landes live streamen kannst

Nicht allein aufgrund der neuen Lizenzvergabe an Sky wirst du in dieser Saison deine Formel 1 Komfortzone verlassen und anderweitig auf deine gewohnte Berichterstattung zurückgreifen müssen.

So findest du beispielsweise alle Rennen und weitere spannende Information rund um die Formel 1 im Pay-TV bei Sky oder als Stream über Sky Ticket oder SkyGo. Zudem werden vier der 23 Rennen auch live im Free-TV bei RTL oder TVNow gezeigt. Glücklicherweise gehört der Große Preis von Spanien am Sonntag in Barcelona dazu.

Als Österreicher hast du zudem einen Vorteil in Form von ORF und ServusTV, denn diese haben sich ebenfalls die Rechte an 12 Rennen gesichert und du kannst wie gewohnt dein Rennwochenende via TV genießen.

Gleiche Sprache, verschiedene Länder und unterschiedliche Lizenzrechte: Des einen Freud ist des anderen Leid. Denn auf deutschem Grund hast du, bis auf die Ausnahme der vier Rennen auf RTL, keine Möglichkeit, direkt kostenlos zu streamen.

Das ist allerdings nicht unbedingt ein Grund zur Beunruhigung, sondern eher das Ergebnis von Geoblocking - am besten zu verstehen als digitale Grenzen, die bestimmte Dienste und Inhalte auf bestimmte Teile der Welt beschränken.

Glücklicherweise gibt es eine bequeme Möglichkeit, dies zu umgehen, und zwar in Form eines VPNs. Das ist eine raffinierte Software, die es dir ermöglicht, diese digitalen Grenzen zu überwinden und trotzdem auf deinen bevorzugten F1 Live-Stream zuzugreifen. Es ist ein völlig legaler Workaround, sehr preiswert und super einfach zu bedienen - lass uns dir mehr dazu erklären.

Nutze ein VPN, um den Live-Stream der F1 2021 von überall aus zu sehen

ExpressVPN - hol dir das beste VPN der Welt Wir haben alle großen VPNs auf Herz und Nieren geprüft und küren ExpressVPN dank seiner Geschwindigkeit, Benutzerfreundlichkeit und starken Sicherheitsfunktionen zu unserem Testsieger. Außerdem ist ExpressVPN mit so ziemlich jedem Streaming-Gerät kompatibel, darunter Amazon Fire TV Stick, Apple TV, Xbox und PlayStation sowie Android- und Apple-Smartphones. Wenn du dich jetzt für ein Jahresabonnement entscheidest, bekommst du 3 zusätzliche Monate GRATIS. Und wenn du es dir innerhalb der ersten 30 Tage anders überlegst, melde dich einfach und du bekommst dein Geld ohne Wenn und Aber zurück. - Teste ExpressVPN 100% risikofrei für 30 Tage

Nächstes Rennen

Training 1 - Freitag, 7. Mai um 11.30 Uhr MESZ

Training 2 - Freitag, 7. Mai um 15 Uhr MESZ

Training 3 - Samstag, 8. Mai um 12 Uhr MESZ

Qualifying - Samstag, 8. Mai um 15 Uhr MESZ

Spanien GP 2021 - Sonntag, 9. Mai um 15 Uhr MESZ

F1 Rennkalender

F1 Rennkalender: Grand Prix Termine 2021

Die F1-Saison 2021 begann im März dieses Jahres in Bahrain, was eine Veränderung gegenüber der bisherigen Norm darstellt. Der Australien GP diente einige Jahre lang als traditioneller Saisonauftakt, wurde aber wegen Covid-19 in den November verschoben.

Beachte, dass der Grand Prix am letzten Tag der jeweiligen Veranstaltung stattfindet - an den ersten Tagen gibt es Trainings- und Qualifying-Sessions.

26. bis 28. März: Großer Preis von Bahrain - Gewonnen von Lewis Hamilton

Großer Preis von Bahrain - Gewonnen von Lewis Hamilton 16-18. April: Großer Preis der Emilia Romagna, Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari, Imola - Gewonnen von Max Verstappen

Großer Preis der Emilia Romagna, Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari, Imola - Gewonnen von Max Verstappen 30. April - 2. Mai: Großer Preis von Portugal - Gewonnen von Lewis Hamilton

Großer Preis von Portugal - Gewonnen von Lewis Hamilton 7.-9. Mai: Großer Preis von Spanien, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

Großer Preis von Spanien, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló 21-23 Mai: Großer Preis von Monaco, Circuit de Monaco, Monte Carlo

Großer Preis von Monaco, Circuit de Monaco, Monte Carlo 4.-6. Juni: Großer Preis von Aserbaidschan, Baku City Circuit, Baku

Großer Preis von Aserbaidschan, Baku City Circuit, Baku 11.-13. Juni: Großer Preis der Türkei, Istanbul Park, Tuzla

Großer Preis der Türkei, Istanbul Park, Tuzla 25. bis 27. Juni: Großer Preis von Frankreich, Circuit Paul Ricard, Le Castellet

Großer Preis von Frankreich, Circuit Paul Ricard, Le Castellet 2-4. Juli: Großer Preis von Österreich, Red Bull Ring, Spielberg

Großer Preis von Österreich, Red Bull Ring, Spielberg 16.-18. Juli: Großer Preis von Großbritannien, Silverstone Circuit, Silverstone

Großer Preis von Großbritannien, Silverstone Circuit, Silverstone 30. Juli - 1. August: Großer Preis von Ungarn, Hungaroring, Mogyoród

Großer Preis von Ungarn, Hungaroring, Mogyoród 27.-29. August: Großer Preis von Belgien, Circuit de Spa-Francorchamps, Stavelot

Großer Preis von Belgien, Circuit de Spa-Francorchamps, Stavelot 3. bis 5. September: Großer Preis der Niederlande, Circuit Zandvoort, Zandvoort

Großer Preis der Niederlande, Circuit Zandvoort, Zandvoort 10.-12. September: Großer Preis von Italien, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

Großer Preis von Italien, Autodromo Nazionale di Monza, Monza 24. bis 26. September: Großer Preis von Russland, Sochi Autodrom, Sochi

Großer Preis von Russland, Sochi Autodrom, Sochi 1-3. Oktober: Großer Preis von Singapur, Marina Bay Street Circuit, Singapur

Großer Preis von Singapur, Marina Bay Street Circuit, Singapur 8-10. Oktober: Großer Preis von Japan, Suzuka International Racing Course, Suzuka

Großer Preis von Japan, Suzuka International Racing Course, Suzuka 22. bis 24. Oktober: Großer Preis der Vereinigten Staaten, Circuit of the Americas, Austin, Texas

Großer Preis der Vereinigten Staaten, Circuit of the Americas, Austin, Texas 29. bis 31. Oktober: Großer Preis von Mexiko-Stadt, Autódromo Hermanos Rodríguez, Mexiko-Stadt

Großer Preis von Mexiko-Stadt, Autódromo Hermanos Rodríguez, Mexiko-Stadt 5-7 November: São Paulo Grand Prix, Autódromo José Carlos Pace, São Paulo

São Paulo Grand Prix, Autódromo José Carlos Pace, São Paulo 19. bis 21. November: Großer Preis von Australien, Albert Park Circuit, Melbourne

Großer Preis von Australien, Albert Park Circuit, Melbourne 3. bis 5. Dezember: Großer Preis von Saudi-Arabien, Jeddah Street Circuit, Jeddah

Großer Preis von Saudi-Arabien, Jeddah Street Circuit, Jeddah 10.-12. Dezember: Großer Preis von Abu Dhabi, Yas Marina, Abu Dhabi

Kostenlose Live-Streams

Kostenlose F1 Live Streams: Schau dir den Grand Prix kostenlos an

Die Formel 1 ist ein so beliebter Sport auf der ganzen Welt, dass es keine Überraschung ist, dass die TV-Sender eine Prämie für F1-Livestreams verlangen. Aber es gibt einige Länder, in denen die F1 noch im Free-TV gezeigt wird. Das kann das eine oder andere Rennen sein oder, für einige glückliche Grand Prix Fans, jedes einzelne:

(Image credit: Charles Coates/Getty Images)

Albanien: jedes Rennen auf RTSH

Österreich: 12 Rennen auf ORF Eins und Servus TV

Australien: Australien GP nur auf Network Ten

Aserbaidschan: jedes Rennen auf Idman TV

Brasilien: jedes Rennen auf Band

Frankreich: Bahrain GP, Monaco GP, Frankreich GP, 2 weitere Rennen auf C8

UK und Irland: Britischer GP nur auf Channel 4

Iran: jedes Rennen auf MBC Persia

Luxemburg: jedes Rennen auf RTL Zwee

Mexiko: Mexikanischer GP nur auf Canal 5

Mittlerer Osten und Nordafrika: jedes Rennen auf MBC Action

Russland: jedes Rennen auf Match TV

Vereinigte Staaten: Kanada GP, USA GP, Mexiko GP auf ABC

Falls dich die Sprachunterschiede nicht stören, hast du hiermit die Chance - via VPN - im Free-TV zu streamen.

