Es soll eine neue Batman-Animationsserie erscheinen

HBO Max hat angekündigt, Batman: Caped Crusader zu produzieren, eine neue Zeichentrickserie mit einigen ziemlich großen Namen dahinter: Bruce Timm, der für DCs größte Animationshits wie die Zeichentrickserie Batman verantwortlich ist, The Batman-Regisseur Matt Reeves und J.J. Abrams von Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers. Cartoon Network ist ebenfalls an der Serie beteiligt.

Die Serie klingt nach einer großen Sache. Sie konzentriert sich auf Batmans Wurzeln als Noir-Charakter und verspricht, mit modernsten Animationstechniken und -technologien gemacht zu werden, was hoffentlich zu einer Serie führen wird, die genauso gut aussieht wie die Zeichentrickserie von 1992.

Dies ist eine völlig neue Darstellung von Batman für den kleinen Bildschirm, die verspricht, sowohl den Dunklen Ritter als auch seine Schurken neu zu erfinden. Die Serie soll aber auch Erwachsene unterhalten, denn der Fokus liegt auf einer detaillierten Charakterisierung und großartigem Storytelling. In der Ankündigung von HBO Max wird die Batman-Zeichentrickserie mehrmals erwähnt, die vermutlich als Blaupause dient.

"Wir sind mehr als begeistert, zusammenzuarbeiten, um diesen Charakter zurückzubringen und fesselnde neue Geschichten in Gotham City zu erzählen. Die Serie wird spannend, filmisch und an Batmans Noir-Wurzeln erinnern, während sie tiefer in die Psychologie dieser ikonischen Charaktere eintaucht. Wir können es kaum erwarten, diese neue Welt zu teilen", heißt es in einem Statement von Abrams, Timm und Reeves.

Reeves und Abrams arbeiten schon lange zusammen, beide waren Co-Autoren der Serie Felicity. Später arbeiteten sie zusammen an dem Film Cloverfield.

Dies ist das zweite Projekt, an dem Reeves für HBO Max arbeitet - er produziert auch eine Serie über die Polizei von Gotham, die im selben Universum spielt wie The Batman von 2022 mit Robert Pattinson in der Hauptrolle.

Es ist noch unklar, wann die neue Serie starten wird.

HBO Max verdoppelt auf DC

Dies ist bei weitem nicht das einzige DC-Projekt, das HBO Max am Laufen hat. Neben der Gotham PD Show und dieser neuen Zeichentrickserie, ist der Dienst bereits die Heimat von Originalen wie Titans, Doom Patrol und der Harley Quinn Zeichentrickserie. Abrams produziert Gerüchten zufolge eine Serie, die auf John Constantine, einem britischen DC-Fanliebling, basiert, während eine Green Lantern Fernsehserie für den Streamingdienst ebenfalls in Arbeit ist.

Parallel zur Veröffentlichung von The Suicide Squad arbeitet Regisseur James Gunn an einer Serie, die auf John Cenas Peacemaker Charakter basiert. The Suicide Squad ist auch einer der großen Premieren von HBO Max.

Sich auf bekannte Charaktere zu stützen, macht Sinn für einen Dienst, der versucht, Zuschauer zu gewinnen. Eine Batman-Animationsserie ist wohl das aufregendste Projekt von allen, basierend auf Timms früheren Animationsarbeiten.