Ein neues Star Wars-Überraschungsspiel für Apple Arcade

Nun, damit haben wir nicht gerechnet - es gibt ein neues Star Wars-Spiel, das am 19. November in der Apple Arcade erscheinen wird.

Lego Star Wars Castaways lässt die weit, weit entfernte Galaxie in Form von Minifiguren wieder auferstehen, aber es klingt so, als ob es ein etwas anderes Lego-Spiel mit MMO-ähnlichen Elementen sein wird.

(Image credit: Disney / Lego)

In dem von Gameloft entwickelten Projekt erschaffst du eine völlig neue Star Wars-Minifigur, die auf einem unbekannten Planeten inmitten einer Gemeinschaft von "Schiffbrüchigen" gestrandet ist.

In dem sozial ausgerichteten Spiel kannst du dann mit Mikrokämpfern Rennen fahren, Feinde bekämpfen, Rätsel lösen und mit anderen Spielern an Missionen und Quests teilnehmen, um neue anpassbare Figuren freizuschalten und das Geheimnis einer alten Zivilisation auf dem Planeten zu lösen.

Auch dieses Spiel ist exklusiv für Apple Arcade und kann nur auf iPhone, iPad, Mac und Apple TV gespielt werden.

Das wachsende Lego Star Wars Universum

Lego Star Wars Castaways klingt also ziemlich cool und ist eine weitere scheinbar solide Ergänzung für die ständig wachsende Apple Arcade-Bibliothek. Wie der Xbox Game Pass entwickelt sich auch Apple Arcade zu einem unverzichtbaren Service für Gamer - besonders für mobile Spieler.

(Image credit: Disney / Lego)

Es ist auch nicht das erste Lego-Spiel auf Apple Arcade, geschweige denn ein Lego Star Wars-Spiel. Der Dienst entwickelt sich zu einer guten Anlaufstelle für Lego-Titel, darunter Lego Brawls, Lego Builder's Journey und Lego Star Wars Battles.

(Image credit: Disney / Lego)

Und das Lego Star Wars Spieleuniversum wird in naher Zukunft noch größer werden - die lang erwartete Veröffentlichung von Lego Star Wars: The Skywalker Saga liegt noch in weiter Ferne und soll irgendwann im Frühjahr nächsten Jahres erscheinen. Was andere Star Wars-Spiele angeht, so ist auch das Remake von Knights of the Old Republic in Arbeit, das zu einem noch nicht genannten Zeitpunkt für die PS5 erscheinen soll.

Egal, ob du ein Lego-Fan, ein Star Wars-Fan oder beides bist, es gibt viel, worauf du dich freuen kannst.