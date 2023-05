Ein lockerleichtes Drama über Air-Schuhe? Klar, warum nicht!

Air (Prime Video)

Erstklassiges Film- und Serienvergnügen mit Paramount+ (Image credit: Paramount+) Paramount+ (Öffnet sich in einem neuen Tab) bringt frischen Wind in die Streaming-Dienste und verspricht mit Hochkarätern wie Top Gun: Maverick, A Quiet Place oder Yellowstone ein unvergleichliches Erlebnis zum fairen Preis. Jetzt für 7 Tage gratis testen und direkt überzeugen! (Öffnet sich in einem neuen Tab)

Wenn du Ben Afflecks neues Drama Air im Stile von Adam McKay, der uns so großartige Filme wie The Big Short gebracht hat, letzten Monat im Kino verpasst hast: Keine Sorge. Der Film kann jetzt auf Prime Video gestreamt werden.

Mit Matt Damon, Viola Davis, Chris Tucker, Jason Bateman und Affleck selbst in den Hauptrollen zeichnet dieses lebensnahe Sport-Biopic die Entwicklung der kultigen Air Jordan Basketball-Sneaker von Nike nach. Michael Jordan selbst kommt allerdings nicht vor und auch diverse Problematiken, die mit dem Unternehmen und dessen Herstellungsverfahren zusammenhängen, werden zugunsten der Feel-Good-Atmosphäre eher hinten angestellt.

Daher reichten die Kritiken auch von "unbefriedigend" bis "ein Vergnügen", je nachdem was die Erwartungshaltung war. Wir werden sehen, ob der Film sich einen Platz auf unserer Liste der besten Prime Video-Filme (Öffnet sich in einem neuen Tab) verdienen kann.

Ab sofort bei Amazon Prime

Die heutigen besten Amazon Prime Video Angebote (Öffnet sich in einem neuen Tab) Amazon Prime Video - Free Trial (Öffnet sich in einem neuen Tab) Anzeigen (Öffnet sich in einem neuen Tab) auf Amazon Prime (Öffnet sich in einem neuen Tab)

The Muppets Mayhem (Disney Plus)

Hast du am Wochenende Lust auf ein paar musizierende Muppets? Disney Plus hat für dich die neue Mockumentary-Serie The Muppets Mayhem.

Die 10 Folgen drehen sich um Dr. Teeth und die Electric Mayhem Band, die mit Hilfe einer ehrgeizigen Musikmanagerin (Lilly Singh) versuchen, ihr erstes Studioalbum aufzunehmen. Die Originalsongs stammen von Linda Perry, während sich Adam F. Goldberg (Schöpfer von The Goldbergs) und Bill Barretta die Position der Showrunner teilen.

Zu den Gaststars in The Muppets Mayhem gehören - warte mal - Morgan Freeman, Paula Abdul, "Weird Al" Yankovic, Ryan Seacrest, Steve Aoki, Danny Trejo, Lil Nas X, Ben Schwartz, Ziggy Marley und viele, viele mehr, so dass Musikfans hier defninitv auf ihre Kosten kommen.

Ab sofort bei Disney Plus

Still: A Michael J. Fox Movie (Apple TV Plus)

Der Dokumentarfilm dieser Woche erzählt von den "persönlichen und beruflichen Triumphen und Mühen" der Hollywood-Legende Michael J. Fox.

Dieser Feature-Film, der nach einem seltenen Kinostart jetzt auf Apple TV Plus gestreamt werden kann, beleuchtet Fox' Kampf gegen die Parkinson-Krankheit und das Engagement des "Zurück in die Zukunft"-Darstellers, sein Leben als "unheilbarer Optimist" zu leben.

Die Kritiker haben Still als "mitreißend", "intim" und "enorm sehenswert" beschrieben, so dass dies einer der besten Apple TV Plus Filme (Öffnet sich in einem neuen Tab) des Jahres sein könnte. Immerhin ist das Ganze immer noch ein Michael J. Fox (Öffnet sich in einem neuen Tab)-Film und der Mann ist einfach ein Sympathieträger.

Ab sofort bei Apple TV Plus (Öffnet sich in einem neuen Tab)