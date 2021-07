DualSense der PS5 könnte Updates für den Xbox-Controller inspirieren, sagt Phil Spencer

Der Chef von Xbox, Phil Spencer, hat gesagt, dass der Xbox Controller irgendwann in der Zukunft ein Update bekommen könnte, während er das, was Sony mit dem DualSense der PS5 gemacht hat, lobt.

Spencer sprach über Peripheriegeräte und die Möglichkeit eines aktualisierten Xbox Series X/S Controllers in der letzten Folge des Kinda Funny Gamescast (via VGC) und sagte, dass das Team "definitiv über verschiedene Arten von Geräten nachdenkt, die mehr Spiele an mehr Orte bringen können."

"Es gibt wahrscheinlich einige Arbeiten, die wir am Controller machen werden", sagte Spencer und fügte hinzu: "Ich denke, Sony hat einen guten Job mit ihrem Controller gemacht, wir schauen uns das irgendwie an [und denken] 'gibt es Dinge, die wir machen sollten?"

Während der neue Xbox Wireless Controller einen eher iterativen Ansatz verfolgt und seinen Vorgänger auf subtile, aber wichtige Weise verbessert, ist der DualSense eher eine Überholung, die neue Features wie adaptive Trigger und haptisches Feedback einführt.

Natürlich hat Xbox schon vorher gezeigt, dass es darauf achtet, was seine Konkurrenten machen - erst im Januar 2021 wurden Xbox Series X/S-Besitzer in einer Umfrage gefragt, ob sie "Features auf PlayStation-Controllern kennen", die sie sich auf Xbox-Controllern wünschen.

Außerdem ist es nicht das erste Mal, dass Phil Spencer den DualSense lobt; kurz nach dem Launch der neuen Konsolen sagte Spencer zu The Verge: "Ich applaudiere dem, was sie mit dem Controller gemacht haben... Ich denke, wir alle in der Industrie sollten voneinander lernen und die Innovationen, die wir alle vorantreiben, sei es die Verteilung des Geschäftsmodells wie Game Pass oder die Controller-Technologie...".

Spencer erklärte dann gegenüber The Verge, dass die Leute eine "allgemeine Erwartung" an den Xbox-Controller haben und dass "das uns nicht davon abhält, innovativ zu sein... wir müssen über all die Anwendungsfälle nachdenken, die es da draußen gibt. Wir können den Controller nicht umkrempeln, weil es so viele Erwartungen an die Art und Weise gibt, wie er jetzt funktionieren sollte. Wir können darauf aufbauend innovativ sein und wir schauen uns an, was andere Unternehmen machen, um daraus zu lernen und zu sehen, ob wir es auf unsere Arbeit anwenden wollen."

Keine VR Pläne

Ein aktualisierter Controller ist sicherlich wahrscheinlicher als großes maßgeschneidertes Zubehör, wie etwa eine Antwort auf Sonys PSVR 2, da VR- und AR-Peripherie "nicht wirklich" etwas ist, das Xbox im Auge hat. Spencer sagte im Kinda Funny Gamescast, dass das Team "wahrscheinlich gerade nicht an maßgeschneidertem Zubehör arbeitet. Wir schauen uns einfach an, was auf Windows und an anderen Orten passiert und sehen, ob es eine einzigartige Gelegenheit für uns gibt. Im Moment denke ich nicht, dass es etwas gibt, das für mich offensichtlich ist."

"Wir beobachten, was auf dem PC passiert", sagte er. "Was VR angeht, ist die beste Erfahrung, die ich gesehen habe, Quest 2 und ich denke, dass die ungebundene [und] einfache Nutzung seiner Fähigkeiten es nicht erfordert, dass es in irgendeiner Weise mit einer Xbox verbunden ist.

"Wenn ich mir so ein Szenario anschaue, denke ich an XCloud, ich denke an die Xbox Live-Community, ich denke an andere Dinge, wie wir Inhalte auf einen Bildschirm wie diesen bringen können. Ob wir so etwas durch First-Party- oder Third-Party-Partnerschaften machen, ist, denke ich, eine Art zweiter Schritt zu 'denken wir, dass die Spiele, die wir derzeit haben, die wir auf unserer Plattform ausführen können, dort funktionieren würden?'"

Diese Haltung zu VR deckt sich mit dem, was Spencer zuvor über die VR-Unterstützung auf der Xbox gesagt hat. Damals, im Jahr 2020, vor dem Launch der Xbox Series X, sagte Spencer, dass Microsoft wartet, bis VR auf der Xbox ein "no brainer" wird, bevor es in Erwägung zieht, in dieses Feld einzusteigen. Dies folgte auf ein früheres Interview, in dem er sagte, dass die neue Konsole nicht mit VR im Hinterkopf entwickelt wurde, und fügte hinzu: "Wir reagieren auf das, was unsere Kunden fragen und... niemand fragt nach VR."

Spencer gab keinen Zeitplan an, wann wir mit einem aktualisierten Xbox Controller rechnen können, aber hey, zumindest wissen wir, dass es eine Möglichkeit ist. Was die Andeutungen angeht, die Spencer während des Interviews in seinen Regalen versteckt hat, so war er ziemlich klar, dass er dieses Mal "nicht versucht, etwas anzudeuten".