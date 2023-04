Die Zukunft von Mario ist laut Shigeru Miyamoto nicht das Mobile Gaming

Mario-Fans können beruhigt sein, denn sein Schöpfer, Shigeru Miyamoto, hat sich zur Zukunft des Klempners im Mobile Gaming geäußert. Mario ist auf der Nintendo Switch sehr präsent und es sieht so aus, als würde sich das auch in Zukunft nicht ändern. In einem Interview mit Variety anlässlich der Veröffentlichung vom Super Mario Bros. Film spricht Miyamoto über seine Erfahrungen mit mobilen Spielen und Marios Position in diesen.

"Mobile Apps werden nicht der primäre Weg für zukünftige Mario-Spiele sein", stellt Miyamoto in dem Interview unmissverständlich klar. Er fügt hinzu, dass die Intuitivität der Steuerung ein Teil des Spielerlebnisses ist: "Als wir die Möglichkeit untersuchten, Mario-Spiele für das Handy zu machen – das ein allgemeineres, generisches Gerät ist – war es eine Herausforderung zu bestimmen, wie dieses Spiel aussehen sollte."

(Image credit: Nintendo)

Miyamoto bezieht sich dabei auf seine Erfahrungen bei der Entwicklung von Super Mario Run, einem Handyspiel aus dem Jahr 2016, das das Jump'n'Run-Gameplay des Klempners auf den Touchscreen überträgt. Obwohl Super Mario Run an sich Spaß macht, ähnelte es am Ende zahllosen Spielen aus dem Genre der "Endless Runner", einem beliebten Spielstil auf Android- und iOS-Geräten.

Eine von Miyamotos Kernphilosophien, die auch in der Mario-Reihe deutlich zu erkennen ist, besteht darin, Spielerfahrungen zu bieten, die man sonst nirgendwo bekommt. Wenn du die Unterschiede zwischen Super Mario Sunshine, Super Mario Galaxy und Super Mario Odyssey analysierst, wirst du sie dank ihres Spielstils und ihrer Ästhetik sofort wiedererkennen.

Mobile Spiele bieten nicht ganz das gleiche Maß an Freiheit. Mit einem Touchscreen kann man nur eine bestimmte Menge erreichen, so dass sich einige der besten Handyspiele auf bewährte Formeln beschränken und stattdessen mit Free-to-Play-Geschäftsmodellen und einzigartigen Kunststilen ihr Publikum anlocken.

Die Zukunft von Super Mario

(Image credit: Future)

Die Zukunft der Mario-Serie ist gleichzeitig vorhersehbar und geheimnisvoll. Zum Beispiel werden wir sicherlich Fortsetzungen zu Mario Kart 8 Deluxe und den verschiedenen Sport- und Partyspielen des Klempners bekommen. Aber wir wissen nie so recht, was uns bei seinen Jump'n'Run-Eskapaden erwartet.

Auf der Konsole kann Nintendo seine kreativen Muskeln spielen lassen, und das wird selten so deutlich wie in Super Mario Odyssey, dessen Mechanik Besitz von Feinden zu ergreifen, sich in jeder Phase auf bizarre Weise weiterentwickelt. Obwohl es eines der ersten Spiele war, gehört es auch sechs Jahre später noch zu den besten Nintendo Switch-Spielen.

Hinzu kommt, dass viele der mobilen Spiele von Nintendo den Test der Zeit nicht überstanden haben. Viele Spieler sind strikt dagegen, dass Spiele, die nur digital erhältlich sind, aus den Stores genommen werden, und diese Praxis ist Nintendo nicht fremd. Handyspiele wie Dragalia Lost und Dr. Mario World haben inzwischen das Zeitliche gesegnet, und es wäre nicht verwunderlich, wenn Mario Kart Tour und Fire Emblem Heroes in ein paar Jahren das gleiche Schicksal ereilt.

Was auch immer als Nächstes für Marios Hauptserie kommt, wird die Fans mit Sicherheit begeistern. Ob das nächste Mario-Spiel die Switch-Bibliothek ergänzen oder mit einer brandneuen Konsole wie der Nintendo Switch Pro erscheinen wird, kann wohl niemand sagen. Aber so oder so ist es zumindest beruhigend, dass Nintendo wahrscheinlich schon fleißig an Marios nächstem großen Abenteuer arbeitet.