Die Übernahme von Activision durch Microsoft könnte eine gute Nachricht für Crash Bandicoot und Spyro sein

Die Hauptdiskussion um die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft mag sich auf die zukünftige Exklusivität von Call of Duty konzentriert haben, aber was bedeutet die Übernahme für zwei andere beliebte Franchises aus der Bibliothek des Publishers? Crash Bandicoot und Spyro?

Toys for Bob, das Studio, das für das hervorragende Crash Bandicoot 4: It's About Time und Spyro The Dragon: Reignited, wurde später in die Unterstützung von Call of Duty-Spielen eingegliedert, was wie eine schreckliche Verschwendung von Ressourcen aussah und offensichtlich die Möglichkeit zukünftiger Crash Bandicoot- oder Spyro-Spiele gefährdete.

Zum Glück scheint Microsoft Gaming CEO Phil Spencer Pläne zu haben, einige der kleineren Studios von Activision Blizzard aus der Call of Duty-Mühle zu befreien, was für die Fans des frechen Beuteltiers und des kleinen lila Drachens eine gute Nachricht ist.

"Wir hoffen, dass wir mit ihnen zusammenarbeiten können, wenn der Deal abgeschlossen ist, um sicherzustellen, dass wir Ressourcen haben, um an den Franchises zu arbeiten, die ich seit meiner Kindheit liebe und die die Teams unbedingt haben wollen", sagte Spencer der Washington Post. "Ich freue mich auf diese Gespräche. Ich glaube wirklich, dass es darum geht, Ressourcen hinzuzufügen und die Fähigkeiten zu verbessern".

Analyse: Könnte Banjo-Kazooie zurückkehren?

(Image credit: Rare)

Toys for Bob hat sich bei der Wiederbelebung und dem Remastering von Klassikern bewährt und könnte der perfekte Entwickler sein, um ein lang ersehntes Banjo-Kazooie-Spiel zu entwickeln. Der Vogel und der Bär haben seit Banjo-Kazooie: Nuts & Bolts aus dem Jahr 2006, das gelinde gesagt sehr umstritten war, keinen neuen Teil der Serie mehr bekommen.

Beenox, ein weiteres Studio von Activision Blizzard, das an der Entwicklung von Call of Duty beteiligt war, könnte ebenfalls von den zusätzlichen Ressourcen von Microsoft profitieren. Das Team hat das hervorragende Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 sowie Crash Team Racing: Nitro-Fueled, und es wäre schön, wenn Beenox in Zukunft an mehr Spielen dieser Art arbeiten würde.

Bobby Kotick, CEO von Activision Blizzard, hat bereits gesagt, dass er glaubt, dass Microsoft Guitar Hero zurückbringen könnte, wenn die Übernahme erfolgreich ist.

"[Xbox Gaming CEO] Phil [Spencer] und ich haben angefangen, über Dinge für die Zukunft zu sprechen", sagte Kotick zu VentureBeat. "Ich nenne dir drei, die wirklich überzeugend sind. Ich wollte schon eine Weile ein neues Guitar Hero machen, aber ich will keine Teams für die Herstellung, die Lieferkette und die Qualitätssicherung für die Herstellung aufstellen. Und die Engpässe bei den Chips sind enorm.

"Wir hatten nicht wirklich die Möglichkeit, das zu tun. Ich hatte eine wirklich coole Vision für das nächste Guitar Hero und musste feststellen, dass wir nicht die Ressourcen haben, um das zu tun.

Die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft hat also nicht nur Auswirkungen auf die Zukunft von Call of Duty. Das Unternehmen erhält Zugang zu einer Reihe von beliebten IPs und talentierten Studios, von denen einige schon viel zu lange inaktiv waren. Hoffentlich kann Microsoft ihnen endlich die Aufmerksamkeit schenken, die sie verdienen.