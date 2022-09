Die Ringe der Macht - Staffel 2 steht schon in den Startlöchern für die Dreharbeiten

Staffel 2 von The Rings of Power wird sehr bald in Produktion gehen.

Die erste Staffel von The Rings of Power ist gerade erst auf Prime Video gestartet, aber die Darsteller und die Crew der Serie richten ihre Aufmerksamkeit bereits auf Staffel 2.

In einem exklusiven Gespräch mit TechRadar auf dem UK-Junket von The Rings of Power zögerten die Darsteller der Prime Video-Serie, ein genaues Datum für den Beginn der Dreharbeiten zur nächsten Staffel der epischen Fantasy-Serie zu nennen. Angesichts der Geheimhaltung von Staffel 1 von Amazons Herr der Ringe und der Serie im Allgemeinen ist das auch nicht anders zu erwarten.

"Ich bin mir nicht sicher, was wir darüber sagen können", sagte Robert Aramayo, der in der Serie den Elrond spielt. Morfydd Clark, die Galadriel spielt, fügte jedoch neckisch hinzu: "Wir beginnen bald mit den Dreharbeiten - und wir sind sehr aufgeregt."

Obwohl die DarstellerInnen nicht bereit waren, konkrete Angaben darüber zu machen, wann die Dreharbeiten zu Staffel 2 von Die Ringe der Macht beginnen werden, war die ausführende Produzentin Lindsey Weber etwas entgegenkommender. Nach dem, was Weber uns erzählt hat, stehen die Dreharbeiten für die nächste Staffel kurz vor dem Beginn.

Als sie über den Starttermin von Staffel 2 sprach, sagte Weber, dass sie Teil einer Antwort auf die kürzliche Übernahme des geistigen Eigentums von Der Herr der Ringe durch die Embracer Group war: "Wir sind voll und ganz damit beschäftigt [mit der Produktion von Staffel 2]. Und in ein paar Wochen beginnen wir mit den Dreharbeiten zu Staffel 2, und das ist alles, was wir im Moment im Kopf haben."

The Rings of Power will run for five seasons – if it proves to be a hit with fans. (Image credit: Ben Rothstein/Prime Video)

Für alle, die die Entwicklung von "Die Ringe der Macht" verfolgt haben, wird es keine große Überraschung sein, dass eine zweite Staffel in Planung ist. Amazon Studios gab im November 2019 grünes Licht für eine zweite Staffel (laut Deadline (opens in new tab)) - nicht nur ein Zeichen dafür, wie zuversichtlich das Unternehmen in seine Herr der Ringe-Adaption war, sondern auch eine Entscheidung, die es den Darstellern und der Crew ermöglicht hätte, die Staffeln 1 und 2 hintereinander zu drehen.

Leider hat Covid-19 diese Pläne zunichte gemacht. Die Serie wurde nur einen Monat lang in Neuseeland gedreht, bevor sie im März 2020 wegen der weltweiten Pandemie auf unbestimmte Zeit verschoben wurde. Die Dreharbeiten wurden im Mai 2020 wieder aufgenommen - unter neuen Sicherheitsrichtlinien der neuseeländischen Regierung - und im August 2021 abgeschlossen.

Wenn es in den kommenden Wochen nicht zu ähnlichen Komplikationen oder einem erneuten Auftreten von Covid-19 kommt, werden die Dreharbeiten zu Staffel 2 von The Rings of Power in Kürze beginnen. Laut dem Time Magazine (opens in new tab) werden die Dreharbeiten wahrscheinlich im Oktober 2022 beginnen - ein Zeitrahmen, der sich mit dem von Weber gegenüber TechRadar bestätigten Starttermin deckt.

Anders als die erste Staffel oder frühere "Herr der Ringe"-Projekte wird die nächste Folge der Prime Video-Serie jedoch nicht in Neuseeland gedreht werden. Stattdessen wird die Produktion nach Großbritannien verlegt. Variety (opens in new tab) berichtet, dass die Bray Film Studios in Berkshire und das Bovingdon Airfield in Hemel Hempstead in erster Linie für Dreharbeiten am Set genutzt werden.

Die Co-Drehbuchautoren J.D. Payne und Patrick McKay erzählten Entertainment Weekly (opens in new tab), dass sie erst im Juni Drehorte in Großbritannien ausfindig gemacht haben. Laut The Guardian (opens in new tab) galt Schottland als Favorit für die Dreharbeiten vor Ort, aber es ist unklar, ob das immer noch der Fall ist. Auf jeden Fall sollte Amazon in naher Zukunft bestätigen, dass die Dreharbeiten zu The Rings of Power Staffel 2 begonnen haben.