Die Nothing Ear (2) Earbuds erscheinen noch diesen Monat

Nothing hat nach einer Reihe von Posts in den sozialen Medien endlich bestätigt, dass die zweite Generation der Nothing Ear (2) Earbuds im März 2023 auf den Markt kommen wird. Die Londoner Marke bestätigt, dass die neuen Kopfhörer am Mittwoch, den 22. März, um 15 Uhr GMT in einem Livestream vorgestellt werden.

Nothing hält sich noch bedeckt, was die zu erwartenden Funktionen angeht. Die kryptische Ankündigung zeigt einen Käfer (Chalcosoma moellenkampi), der über ein bekannt aussehendes durchsichtiges Gehäuse krabbelt. Weiterhin kündigt der britische Audiospezialist an, dass die Nothing Ear (2) eine "mächtige Verbesserung" mit stärkerem Klang und wirksamerer Klarheit sein werden – einschließlich einer Art "Personalisierung auf nächster Ebene" des Sounds.

Einem kürzlichen Leak der Tech-Website SmartPrix zufolge werden die neuen Earbuds über eine personalisierte Geräuschunterdrückung und EQ-Funktionen verfügen, die denen der AirPods Pro 2 ähneln – das scheint also zu dem zu passen, was Nothing andeutet.

Das Teaser-Bild von Nothing verrät zwar nicht viel, aber im SmartPrix-Bericht heißt es weiter, dass die Nothing Ear (2) ihren Vorgängern sehr ähnlich sehen werden, wobei das Mikrofon mit Geräuschunterdrückung von der Oberseite der Earbuds an die Seite verlegt wurde.

Außerdem erwarten wir, dass einige Funktionen vom günstigeren, aber neueren Nothing Ear (Stick) übernommen werden, z. B. die größeren 12,6-mm-Treiber und die praktische "Bass Lock"-Funktion, die den Equalizer automatisch anpasst, um den Verlust von tiefen Frequenzen aufgrund von Störgeräuschen zu verhindern.

Analyse: Können diese neuen Nothing-Earbuds die Erwartungen erfüllen?

Nach einer Welle des Hypes konnten die ursprünglichen Nothing Ear (1) nicht die hohen Erwartungen erfüllen, die bei ihrer Veröffentlichung im Jahr 2021 in sie gesetzt wurden, so dass das Unternehmen Ende letzten Jahres eine dringend benötigte Überarbeitung herausbrachte. Mit dem Update wurden die meisten Kritikpunkte bezüglich des zu leisen Klangs und der Konnektivität behoben, aber die Geräuschunterdrückung ließ immer noch zu wünschen übrig: Der Transparenzmodus war eine große Enttäuschung.

Alles deutet darauf hin, dass ANC bei Nothing ear (2) eine größere Rolle spielen wird. Wenn sie ihr Versprechen eines verbesserten Klangs einlösen und ihren wettbewerbsfähigen Preis beibehalten, können sie sich vielleicht einen Platz auf unserer Liste der besten True-Wireless-Kopfhörer sichern.