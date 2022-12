Die neuen AMD RDNA-Grafikkarten könnten zu Release recht rar werden

AMDs neueste und womöglich beste Grafikkarten (Öffnet sich in einem neuen Tab) kommen nächste Woche auf den Markt, aber es könnte gar nicht so einfach sein, diese überhaupt online oder gar im stationären Handel zu bekommen, wenn sich die aktuellen Gerüchte diesbezüglich bewahrheiten.

Wie @harukaze5719 (Öffnet sich in einem neuen Tab) auf Twitter verkündet, wurden über Quasarzone (QSZ) einige Infos zu den aktuellen Lagerbeständen publik – und wirklich rosig klingt das Ganze jetzt nicht...

Also, they shared about RX 7900 series stock.Accoring to QSZ, early stock is extremely low. And we can see AIB model end of Q4.3/nDecember 2, 2022 See more

Beunruhigenderweise sagt Quasarzone nämlich voraus, dass die Lagerbestände der RX 7900 XT sowie 7900 XTX zu Beginn wohl "extrem niedrig" sein dürften.

Das hört sich ganz so an, als ob wir also zu Release keine vollen Regale erwarten sollten. Zumindest nicht zu Anfang, wenn die RDNA 3-GPUs am 13. Dezember an den Start gehen.

Es gibt aber auch Hoffnung und möglichen Grund zum Aufatmen: Denn wie @harukaze5719 weiter ausführt, dürften sich die aktuellen Zahlen wohl nur auf die Basisspezifikationen beziehen. Entsprechend sind Dritthersteller Custom-Boards hier nicht berücksichtigt. Und wie wir bereits wissen, machen diese ja einen nicht unerheblichen Teil des Marktes aus.

Gegen Ende Dezember haben wir aber mehr Sicherheit. Denn da gehen auch die Drittanbietermodelle an den Start und kommen hoffentlich mit einem größeren Mengenbestand daher. Aber wie immer sei an dieser Stelle noch einmal klargestellt: Natürlich alles nur Gerüchteküche und Spekulation!

Analyse: Schon vor Release Grund zur Sorge?

Aktuell sind wir vor allem deswegen im Zwiespalt, weil wir zuvor eben auch viele positive Botschaften aus dem Hause AMD vernahmen, die, konträr zur aktuellen News, von einem robustem Volumen gesprochen haben.

Du solltest also auch noch nicht in Panik ausbrechen, wenn du nicht gleich in den ersten 1-2 Wochen eine RX 7900 in deinen Händen hältst. Und wie bereits erwähnt gibt es ja auch noch eine Menge von Drittanbietern, die sich bisher nicht allzu sehr in die Karten schauen ließen.

Ein anderes Problem, was sich diesbezüglich auftuen könnte, sollte man aber nicht außer Acht lassen: Die Preisentwicklung (Öffnet sich in einem neuen Tab). Denn wenn der Markt tatsächlich vorerst von Drittherstellern bedient wird, so haben diese natürlich mehr Spielraum in der Angebotsgestaltung und die Karten könnten somit (aber hoffentlich nicht) überteuert verkauft werden.

Bis zum Release sind es ja aber nur noch ein paar Tage. Hoffen wir also, dass alles gut geht und es sich hier um mehr heiße Luft anstelle von begründeter Sorge handelt. Und hey: Teurer als die Nvidia-Konkurrenz werden die AMD Karten wohl kaum werden...

