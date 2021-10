Die Kampagne von Halo Infinite sieht aus, als würde sie die Essenz der Serie wieder aufgreifen

Zum ersten Mal seit dem 11. August 2020 haben wir wieder einen Blick auf den Kampagnenmodus von Halo Infinite geworfen und es sieht so aus, als würde er sich gut entwickeln.

Laut dem neuesten Trailer zum Spiel, der insgesamt etwa sieben Minuten dauert, ist dies "die bisher größte Kampagne" und bietet "mehr Freiheit als je zuvor".

Die Spieler/innen schlüpfen erneut in die Mark VI Mjolnir-Rüstung des Master Chief, Spartan 117, und stellen sich im Kampf um das Überleben der Menschheit überwältigenden Herausforderungen. Du musst einen tödlichen neuen Feind besiegen, die Verbannten, die die Kontrolle über das mysteriöse Zeta Halo übernommen haben und den Master Chief und die übrigen Überlebenden des UNSC auf Schritt und Tritt jagen.

Diesmal kann der Chief zwar nicht auf Cortana zurückgreifen, dafür aber auf eine neue KI in Form von "The Weapon". Die neue KI wurde erschaffen, um Cortana einzusperren, die in Halo 5 abtrünnig wurde. Ihr Aufenthaltsort bleibt unbekannt.

"I like it"

In Halo Infinite kannst du die Verbannten auf jede beliebige Art und Weise zur Strecke bringen. Das gibt den Spielern mehr Möglichkeiten, die Kampagne so anzugehen, wie sie es für richtig halten, und sollte für jeden Spieler ein einzigartiges Erlebnis sein.

Neue Bedrohungen werden auch Halo-Veteranen vor neue Herausforderungen stellen, z. B. die flinken Skimmers und ein sadistischer Spartan-Killer aus dem Covenant. Du wirst auch die neue Ausrüstung des Chiefs, wie den Enterhaken, gut nutzen und Fahrzeuge wie den Warthog oder den Scorpion-Panzer einsetzen müssen, um die riesige Karte des Spiels zu durchqueren und das Blatt zu wenden.

Der Trailer zeigt auch, dass einige Feinde jetzt Lebensbalken haben und Chief Zugang zu verschiedenen Upgrades erhält, die dich zu einem ernstzunehmenden Gegner für die Truppen der Banished und des Covenant machen.

Meinung: Ein vielversprechender Ausblick auf das, was noch kommen wird

Die Kampagne von Halo Infinite sieht spannender und umfangreicher aus, als es die erste Enthüllung vermuten ließ. Die Möglichkeit, Fahrzeuge auf Zuruf einzusetzen und Basen voller Feinde auf jede erdenkliche Art und Weise einzunehmen, bietet grenzenlose Möglichkeiten. Das scheint die perfekte Richtung für die Serie zu sein.

Die Besorgnis über die Kampagne des Spiels wuchs aufgrund des anhaltenden Schweigens von Entwickler 343 Industries, und einige Spekulationen deuteten auf eine mögliche Verzögerung hin. Nach dem, was wir heute gesehen haben, sieht es jedoch so aus, als wären diese Befürchtungen unberechtigt gewesen.

Auch wenn Halo Infinite grafisch noch nicht ganz das ist, was einige Spieler erwartet haben, sieht es doch so aus, als ob es von der Verzögerung des Spiels profitiert hat. Es sieht aus wie ein klassisches Halo, was nach der Enttäuschung von Halo 5: Guardians nur gut sein kann.

Aber wird es dem Hype gerecht werden? Das werden wir bald herausfinden, wenn das Spiel am 8. Dezember für Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S und PC veröffentlicht wird. Das Spiel wird auch am ersten Tag für Xbox Game Pass-Abonnenten verfügbar sein, und der Multiplayer wird zum ersten Mal in der Geschichte der Serie kostenlos spielbar sein.