Die Indie-Angebote im Nintendo eShop sind im vollen Gange

Es ist wieder so weit: Nintendo hat den Fans endlich etwas Spielraum gegeben und die Tore zum Frühjahrsverkauf geöffnet. Sowohl Fans von Indie- als auch von First-Party-Titeln haben diese Woche etwas zu feiern. Nach dem Indie World Showcase kündigt Nintendo einen einwöchigen Verkauf von Indie-Spielen an. Der Indie-Sale beginnt am 19. April und läuft bis zum 26. April um 21 Uhr. Zeitgleich läuft eine Mario-Aktion, die am 04. Mai endet.

Während sich Mario-Fans also über Titel wie Mario Kart 8 Deluxe und New Super Mario Bros. U Deluxe zu reduzierten Preisen freuen können, bietet der Nintendo eShop auch viele Angebote für Indie-Titel. Das mythische Roguelite Hades, das 2D-Action-Adventure Hollow Knight und das Deckbuilding-Rollenspiel Slay the Spire sind alle um 50% reduziert. Eine hervorragende Zeit, um ein Indie-Fan zu sein.

Nintendo eShop: Angemessener Hype

(Image credit: Team17 / The Game Kitchen)

Mit all den fantastischen neuen Indie-Spielen, die im Indie World Showcase vorgestellt wurden, ist es schwer, nicht zu deiner Nintendo Switch zu rennen und den gesamten Nintendo eShop leerzukaufen.

Besonders die Ankündigung zu Blasphemous 2 ist für viele Fans vermutlich das Highlight der Präsentation gewesen. Seine verschlungene Geschichte, die wunderbaren Dialoge sowie die atemberaubenden Ästhetik sind nicht zuletzt der Grund, warum bereits der Vorgänger eine so große und eingefleischte Fanbase vorweisen kann. Zwar müssen wir uns noch bis Ende 2023 gedulden, aber das bedeutet auch, dass man sich zum Zeitvertreib das ein oder andere Indie-Spiel zum reduzierten Preis gönnen kann. Wenn du manche Titel also noch nicht gespielt hast, ist spätestens jetzt die Zeit gekommen. Es gibt keine Ausreden mehr, um das Unvermeidliche aufzuschieben.

Das Beste daraus machen

(Image credit: Nintendo)

Ein weiterer Grund, bei diesem Frühjahrssale zuzuschlagen, ist einfach der, dass Nintendo seine Spiele nicht oft verbilligt. Tatsächlich war es ein erklärtes Ziel des verstorbenen Präsidenten und CEO Satoru Iwata in seinem Buch Ask Iwata, den Wert der Nintendo-Spiele zu erhalten, und so wird aktiv dafür gesorgt, dass die Preise nicht sinken. Hinzu kommt, dass Nintendos First-Party-Spiele auf anderen Konsolen nicht zu finden sind, da das japanische Spielunternehmen sowohl Entwickler als auch Publisher ist. Deshalb setzt Nintendo die Preise für seine Spiele wie ein Entwickler fest und nicht wie ein Publisher wie Sony, da alle Einnahmen nur durch die verkauften Kopien erzielt werden können.

Auch wenn diese Gründe sinnvoll sind, macht es das nicht weniger schmerzhaft 50 Euro und mehr für Mario-Titel auszugeben, die schon seit Jahren auf dem Markt sind. Wenn du also auf der Suche nach einem neuen Spiel bist, während du auf die nächste große Veröffentlichung wie Zelda: Tears of the Kingdom wartest, sind Indie- und Mario-Sales genau der richtige Ort für dich. Wenn du mit der schieren Menge an Angeboten etwas überfordert bist, kannst du dir gerne unseren Kaufberater für die besten Nintendo eShop-Angebote durchlesen.