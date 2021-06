Die Future Games Show kehrt zur E3 2021 zurück - hier erfährst du, wie du sie sehen kannst

GamesRadar+'s Future Games Show ist zurück! Diesmal mit einem speziellen E3 2021 Summer Showcase, der neue Trailer, Ankündigungen und ungesehene Spiele verspricht.

Moderiert von Troy Baker und Laura Bailey aus The Last of Us 2, wird die Future Games Show Powered by WD_BLACK als offizieller Partner der E3 2021 und des /twitchgaming-Treffens ihr bisher größtes Publikum erreichen. Die Show wird mit über 40 Spielen für alle wichtigen Konsolen- und PC-Plattformen gespickt sein, von Publishern wie SEGA, Private Division, Team17, XSEED Games und mehr. Das solltest du nicht verpassen.

Die Future Games Show findet direkt nach der PC Gamer Presents PC Gaming Show Powered by Intel mit MechWarrior 5: Mercenaries statt. Bei der PC Gaming Show werden Sean "Day9" Plott, Frankie Ward und Mica Burton die bisher größte Feier der E3 für PC-Spiele moderieren, mit 39 neuen Trailern, Spielankündigungen und Interviews, die zu Zuschauern auf der ganzen Welt übertragen werden.

Der Future Games Show Summer Showcase ist das zweite Future Games Show Event des Jahres 2021, zukünftige Events sind für August und November geplant. Die Future Games Shows wurden bisher über 45 Millionen Mal angeschaut.

"GamesRadar ist begeistert, die Future Games Show als offizieller Partner der E3 2021 und des /twitchgaming-Treffens zu ihrem bisher größten Publikum zu bringen", sagte Daniel Dawkins, Content Director of Games and Film bei GamesRadar. "Unser Event wird einen vollgepackten Tag voller Gaming-Enthüllungen am 13. Juni vervollständigen, einschließlich des Xbox E3 2021 Showcase und unserer Schwestersendung PC Gamer's The PC Gaming Show. Unsere großartigen Moderatoren Troy Baker und Laura Bailey freuen sich darauf, einige der aufregendsten, skurrilsten und am meisten erwarteten Spiele des Jahres 2021 und darüber hinaus vorzustellen; gefolgt von einer konkurrenzlosen Berichterstattung nach der Show und Deep Dives auf gamesradar.com."

Wie du die Future Games Show siehst

Die Future Games Show findet am 14. Juni um 01:00 Uhr statt. Du kannst die ganze Action live auf Twitch, Facebook, YouTube, Twitter und GamesRadar miterleben.

Um über die Neuigkeiten unserer Freunde von GamesRadar+ auf dem Laufenden zu bleiben, folge ihnen auf Twitter oder Facebook oder besuche die Website.