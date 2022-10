Die Darsteller der Ringe der Macht wissen bereits, wer Sauron und der Fremde sind

Es folgen mögliche Spoiler für Die Ringe der Macht.

Die Darsteller von The Rings of Power kennen bereits die wahre Identität des Fremden und wissen, wer von ihnen tatsächlich Sauron spielt.

In einem exklusiven Gespräch mit TechRadar nach der Ausstrahlung von Folge 6 von Die Ringe der Macht hat Morfydd Clark, die Galadriel spielt, angedeutet, dass die Darsteller der Prime Video-Serie die Antworten auf die beiden größten Geheimnisse der High Fantasy-Serie kennen. Es überrascht jedoch nicht, dass Clark keine weiteren Hinweise darauf gab, als welche Figur sich Sauron ausgibt oder wer der mächtige Fremde von Daniel Weyman wirklich ist.

Auf die Frage, ob jemand aus der Besetzung die Antworten auf die größten Geheimnisse von Die Ringe der Macht kennt, lächelte Clark: "Vielleicht. Das Interessante an Sauron ist, dass er sozusagen überall ist. Er kann sich in die Köpfe aller Menschen schleichen, denn er ist Verzweiflung und Zweifel."

Einige Fans haben vorgeschlagen, dass Adar Sauron in Verkleidung ist. (Image credit: Prime Video)

Seit der erste Teaser zu Die Ringe der Macht im Februar online ging, haben eingefleischte Herr-der-Ringe-Fans und Gelegenheitszuschauer Theorien über die wahre Identität von Der Fremde aufgestellt. Außerdem haben viele darüber nachgedacht, welche der 22 Hauptfiguren der Serie Sauron in Verkleidung ist.

Weymans Fremder, der in der Eröffnungsepisode der Prime Video Serie in einem Meteor auf Mittelerde gelandet ist, hat in der ersten Staffel von Die Ringe der Macht magische und gefährliche Fähigkeiten gezeigt. Daraufhin haben viele Fans vermutet, dass der Fremde ein Zauberer sein muss. Auch wenn die Vermutung nahe liegt, dass es Gandalf sein könnte, ist das Unsinn. Gandalf und die anderen Istari kommen nämlich erst im Verlauf des dritten Zeitalters nach Mittelerde. Durch die aufkeimende Beziehung zu den Harfoots, einem der drei Vorläufervölker der Hobbits, ist das zwar naheliegend bleibt aber trotzdem Unsinn.

Die Gerüchteküche wurde in den letzten Wochen jedoch durch die Identität von Sauron in Gang gehalten. Fans haben vorgeschlagen, dass jeder, von Joseph Mawles Adar, der schließlich in Episode 3 von Die Ringe der Macht debütierte, über Charlie Vickers' Halbrand bis hin zum Fremden selbst, die Person sein könnte, als die sich Sauron ausgibt.

Seltsamerweise haben nicht nur die Zuschauer von Amazons "Herr der Ringe"-Fernsehserie darüber diskutiert, welches Mitglied der Besetzung Sauron wirklich spielt. Tyroe Muhafidin, der Theo spielt, erzählte TechRadar exklusiv, dass die Darsteller der Serie ebenfalls versuchten, dem Geheimnis von Sauron auf den Grund zu gehen, bevor sie offizielle Drehbücher erhielten.

"Im Januar 2020, als wir erst die ersten beiden Drehbücher erhalten hatten, trafen Markella [Kavenagh], Nazanin [Boniadi] und ich uns zum Abendessen und spielten Monopoly", so Muhafidin. "Ungefähr nach der Hälfte des Spiels haben wir aufgehört und uns verrückte Theorien ausgedacht. Markella sagte: 'Oh, was, wenn Charlie Sauron ist? Was ist, wenn Theo Sauron ist?', woraufhin ich scherzhaft antwortete: 'Was ist, wenn Nori Sauron ist?'.

"Jedes Mal, wenn wir ein neues Drehbuch bekamen, haben wir es durchgelesen, um herauszufinden, wer es ist. Wir haben also das durchgemacht, was die Fans gerade durchmachen, nur ein oder zwei Jahre vorher. Jetzt sehen wir, dass die Fans die gleichen Theorien haben, und es ist wirklich interessant, das zu beobachten."

don't trust your classmate. don't even trust your mom. don't even trust me. anyone could be sauron right now.September 30, 2022 See more

Da nur noch zwei Episoden der ersten Staffel von The Rings of Power übrig sind, werden die Zuschauer hoffen, dass eines dieser beiden Rätsel gelöst wird. Sollte dies der Fall sein, wird es eine lange Wartezeit für mögliche Antworten in Staffel 2 geben. Amazon Studios hat die Serie um eine weitere Staffel verlängert und wie Robert Aaramyo, der Elrond spielt, im September gegenüber TechRadar erklärte, werden die Dreharbeiten voraussichtlich in den nächsten ein bis zwei Monaten beginnen.

"Wir werden sehr bald mit den Dreharbeiten beginnen", bestätigte Clark auf die Frage von TechRadar, wann die Hauptaufnahmen beginnen werden. "Ich freue mich schon sehr darauf, denn es wird schön sein, wieder mit der Besetzung zusammenzukommen und eine neue Crew kennenzulernen."

Ob das Geheimnis rund um Sauron in der ersten Staffel gelüftet wird, können wir nur vermuten. Sobald wir mehr wissen, setzen wir euch natürlich darüber in Kenntnis.