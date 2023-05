Die Beats Studio Pro wurden in der neusten iOS-Beta geleakt

Ein neues Paar Beats-Kopfhörer wurde in der neuesten iOS-Beta gesichtet, einschließlich ihres Aussehens und einer großen Auswahl an möglichen Funktionen. Offenbar handelt es sich dabei um die Beats Studio Pro, den Nachfolger der Beats Studio 3 (Öffnet sich in einem neuen Tab), die seit ihrer Einführung im Jahr 2017 längst überfällig sind.

9to5Mac hat die Beats Studio Pro in der Beta-Version von iOS 16.5 entdeckt und konnte eine Reihe von Details über sie herausfinden. Insbesondere scheinen sie Spatial Audio (und sogar Apples neues Feature Personalized Spatial Audio) und einen Transparenzmodus zu unterstützen, der Außengeräusche durchlässt, wenn du sie haben willst. Letzteres ist heutzutage Standard bei den besten Kopfhörern mit Geräuschunterdrückung, aber die Beats Studio 3 sind so alt, dass sie nicht über diesen Modus verfügen.

9to5Mac berichtet außerdem, dass die Ergebnisse auf eine verbesserte Geräuschunterdrückung hindeutet, aber das ist auch keine Überraschung. Die Technologie hat sich seit dem Beats Solo Pro, dem letzten On-Ear ANC-Kopfhörer des Unternehmens, der 2019 auf den Markt kam, stark weiterentwickelt. Der Leak gewährt uns sogar einen Blick auf das Design und die Farben der neuen Kopfhörer. Mit ihrer matten Oberfläche und den schlanken Linien sind sie genau das, was du von Beats erwartest.

Die Farben, wie sie von 9to5Mac aus iOS 16.5 extrahiert wurden. Wir hätten gerne etwas Kräftigeres, aber wie wir Beats kennen, wird das wahrscheinlich später kommen. (Image credit: 9to5Mac)

Wenn wir davon ausgehen, dass das alles von einem speziellen Beats-Chip angetrieben wird – vielleicht demselben, der in den Beats Studio Buds Plus stecken wird, die in der letzten iOS-Beta geleakt wurden – können wir vermuten, dass wahrscheinlich auch andere Apple-Funktionen unterstützt werden. Dazu gehören das Teilen von Audiodaten mit den AirPods und anderen Beats-Kopfhörern, das automatische Umschalten zwischen deinen Apple-Geräten und die Unterstützung von "Find My", um sie bei Verlust wiederzufinden.

Damit wären die Beats Studio Pro den AirPods Max sehr ähnlich, was die Funktionen angeht. Keine anderen Over-Ear-Kopfhörer verfügen derzeit über diese Funktionen, da sie in der Regel nur für Apple- und Beats-Produkte verfügbar sind. Vermutlich werden die Beats Studio Pro einen viel günstigeren offiziellen Preis haben als die AirPods Max, auch wenn das in der Software nicht erwähnt wird. Die Beats Studio 3 haben einen offiziellen Preis von 399,95 Euro, obwohl sie häufig im Angebot sind.

Es wäre nicht überraschend, wenn das neue Modell zum gleichen Preis auf den Markt käme. Damit würde es mit den Sony WH-1000XM5 gleichziehen und eine viel günstigere Alternative zu den AirPods Max darstellen, wenn du einen vollwertigen Kopfhörer mit den besten Funktionen von Apple suchst.

Stehen die Beats Studio Pro kurz bevor?

Das Design sieht aus wie eine sanfte Weiterentwicklung der Beats Studio 3. Es musste nicht viel geändert werden. (Image credit: 9to5Mac)

Die andere große Frage bei den Beats Studio Pro ist, welche Funktionen sie für Android unterstützen werden. Der Grund, warum Beats seine eigenen Chips für die Beats Studio Buds entwickelt hat, ist, dass das Unternehmen eine Reihe von Apple-spezifischen Funktionen anbieten kann, aber auch ähnliche Funktionen für Android, wie z. B. eine Standortoption und die Anpassung der Steuerung. Es ist davon auszugehen, dass dies auch hier der Fall sein wird, aber offensichtlich ist die Apple-Software in dieser Hinsicht nicht sehr aufschlussreich.

Wenn man bedenkt, wie viele Informationen in der iOS-Beta enthalten sind, scheint es, als stünden die Beats Studio Pro kurz bevor, wahrscheinlich zusammen mit den neuen Beats Studio Buds Plus. Wir müssen also nur die nächsten Wochen abwarten, um zu sehen, wie bald sie kommen.

Es sieht so aus, als ob dies die einzigen Over-Ear-Kopfhörer sein werden, die Apple in diesem Jahr auf den Markt bringt – schließlich deuten die aktuellen Gerüchte darauf hin, dass die AirPods Max 2 frühestens 2024 auf den Markt kommen.