Die barrierefreien Funktionen von Halo Infinite zielen darauf ab, "so viele Spieler wie möglich einzubeziehen".

343 Industries hat einige der Zugänglichkeitsfunktionen vorgestellt, die Halo Infinite hinzugefügt wurden, um es zu einem besseren, inklusiveren Spiel für so viele Spieler wie möglich zu machen, wenn es später in diesem Jahr erscheint.

Die Funktionen wurden im Rahmen des Xbox Accessibility Showcase vorgestellt, bei dem auch weitere Verbesserungen der Barrierefreiheit auf der Xbox-Plattform angekündigt wurden. Paige Johnson, UX/UI-Produzentin bei 343 Industries, erklärte, dass das Team von 343 in Bezug auf die Barrierefreiheit in Halo Infinite "wusste, dass wir die Gaming- und Behinderten-Community bewusst einbeziehen mussten, um nicht ungewollt exklusiv zu sein".

"Inklusion ist der Kern des Halo Infinite-Erlebnisses", schreibt 343 Industries in einem Xbox Wire-Beitrag, "und in Anerkennung dessen hat das Team neue Funktionen eingebaut, die es Menschen ermöglichen, ihr Halo Infinite-Spielerlebnis individuell zu gestalten.

Die Funktionen sind weitreichend und umfassen standardmäßig aktivierte Untertitel mit einstellbarer Schriftgröße, Optionen zum Ändern der Deckkraft des Hintergrunds und zum Aktivieren der Farbcodierung pro Sprecher im Dialog. Die einstellbare Schriftgröße ist nicht nur auf die Untertitel des Spiels beschränkt, sondern kann auch in den Menüs des Spiels eingestellt werden.

Eine lineare Navigationsfunktion ermöglicht es den Spielern, sich durch die Benutzeroberfläche zu bewegen, ohne dass sie sehen müssen, wie die Steuerelemente auf dem Bildschirm positioniert sind, und die Deckkraft des HUD wurde angepasst, um Elemente für Spieler mit Sehschwäche besser sichtbar zu machen. Für farbenblinde Spieler gibt es mehr Optionen als nur Rot und Blau, wenn es um die Farben von Freund und Feind geht.

(Image credit: 343 Industries/Xbox)

Außerdem haben die Spieler mehr Kontrolle über ihr Audioerlebnis im Spiel, mit einer Reihe von Lautstärkereglern sowie neuen Text-to-Speech- und Speech-to-Text-Optionen für die Teilnehmer/innen am Voice-Chat.

Was die Steuerung angeht, so gibt es laut Johnson "eine Menge Anpassungsmöglichkeiten für Controller, Tastatur und Maus". Dazu gehören eine neue Tastenbelegung, Empfindlichkeitsanpassungen und eine bewegungsunterstützte Lenkung, die beim Steuern von Fahrzeugen auf Rädern im Spiel zusätzliche Steuerungsmöglichkeiten bietet.

Johnson bezeichnete die neuen sensorischen Einstellungen von Halo Infinite, die die kognitive Zugänglichkeit verbessern sollen, als eine ihrer Lieblingserweiterungen. Mit diesen sensorischen Einstellungen können die Spieler/innen Dinge wie die radiale Unschärfe, das Wackeln des Bildschirms bei hoher Intensität und die Transparenz von bildschirmfüllenden Effekten wie das Aufladen von Schilden steuern.

(Image credit: 343 Industries/Xbox)

Neben den Einstellungen unternimmt 343 auch Schritte, um die Darstellung in Halo Infinite zu verbessern. Johnson verriet, dass der Entwickler mit Organisationen wie Warfighter Engaged zusammenarbeitet, um neue Prothesenoptionen für die Anpassung der Spartaner anzubieten.

"Barrierefreiheit ist eine Reise", schreibt 343, "und 343 Industries wird Halo Infinite weiterhin so aktualisieren, dass so viele Menschen wie möglich an der Seite des Master Chiefs kämpfen können".

Was weitere Verbesserungen für die Xbox-Plattform angeht, so kündigte Microsoft neue Tags für barrierefreie Spiele im Microsoft Store an. Anhand dieser Tags können Spieler vor dem Kauf eines Spiels leichter erkennen, ob es über die gewünschten Zugänglichkeitsfunktionen verfügt oder nicht.

Die Mitglieder der Xbox Accessibility Insiders League (XAIL) haben derzeit Zugang zu den Tags und werden ihr Feedback zur Weiterentwicklung und Verbesserung abgeben. In dem Posting heißt es, dass es derzeit 20 Tags gibt und in Zukunft noch mehr dazukommen sollen. Microsoft führt auch eine gewisse Qualitätskontrolle für die Funktionen durch. Wenn ein Entwickler zum Beispiel angeben will, dass sein Spiel Untertitel hat, muss der Text eine bestimmte Schriftgröße haben und um bis zu 200 Prozent vergrößert werden können.

Microsoft hat weitere Pläne, um die Barrierefreiheit auf der Xbox in den kommenden Monaten zu verbessern, z. B. mit Schnelleinstellungen, neuen und verbesserten Farbfiltern, dem Nachtmodus und der Globalisierung der Sprache-zu-Text-/Text-zu-Sprache-Chateinstellungen. Eine ausführliche Beschreibung findest du im Xbox Wire Post.

Analyse: Zugänglichkeit ist der Schlüssel

Auch wenn es zweifellos noch viel mehr zu tun gibt, ist es gut zu sehen, dass Xbox und 343 Industries durchdachte Anstrengungen unternehmen, um Spiele und die Xbox-Plattform im Allgemeinen für Spieler/innen zugänglicher zu machen, sowohl was die Einstellungen als auch die allgemeine Darstellung angeht.

Bei Diskussionen über die Zukunft des Spielens geht es oft um die verbesserte Grafik, Framerate und Spielesammlung, die eine neue Konsolengeneration mit sich bringen soll. Es ist aufregend zu sehen, dass Barrierefreiheit zunehmend Teil dieser Diskussionen ist und wir können nur hoffen, dass es noch weiter geht. Die Zukunft des Spielens sollte inklusiver sein. Als die neuen Konsolen der Xbox-Serie Ende letzten Jahres auf den Markt kamen, lud Xbox die Spieler ein, "ihre Träume mit einer neuen Generation von Xbox zu verwirklichen". Dieser Slogan stellt die Spieler in den Mittelpunkt und verspricht grenzenlose Möglichkeiten. Es wäre also hohl, wenn Xbox keine Schritte unternehmen würde, um alle Spieler einzubeziehen. "Mach (einige) deiner Träume wahr" funktioniert nicht wirklich, oder?

Xbox hat in den letzten Jahren bemerkenswerte Schritte zur Verbesserung der Barrierefreiheit unternommen, z. B. mit dem anpassbaren Xbox Adaptive Controller, der Erstellung von Richtlinien für die Barrierefreiheit und der Xbox Accessibility Insiders League (XAIL), die eingerichtet wurde, um "eine einfache und unkomplizierte Möglichkeit zu bieten, den Technikern und Spieleentwicklern von Xbox direkt Feedback zur Barrierefreiheit zu geben". Der neue Showcase zeigt, dass Xbox noch weiter gehen will, und das kann nur gut sein.

Halo Infinite wird am 8. Dezember 2021 für Xbox One, Xbox Series X/S und PC sowie als Xbox Game Pass erscheinen.