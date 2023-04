Diablo 4: "Nicht endlos spielbar" - Blizzard enthüllt "pinnacle boss encounter" am Ende

ACTIVISION BLIZZARD RECHTSSTREIT Der Publisher Activision Blizzard, der für das Spiel verantwortlich ist, auf das sich dieser Artikel bezieht, ist derzeit in einen Rechtsstreit verwickelt, bei dem es um eine Arbeitsplatzkultur geht, die angeblich sexuelle Belästigung, Missbrauch und Diskriminierung ermöglicht.

Blizzard hat kürzlich erklärt, dass Diablo 4 nicht unendlich lang spielbar sein wird. Nach Level 100 in Albtraum-Dungeons gibt es eine lange, aber begrenzte Progression und eine ultimative Boss-Begegnung, die das Potenzial von Spieler-Builds auf die Probe stellen wird.

(Image credit: Blizzard)

In einem Gruppeninterview, an dem die Kollegen von GamesRadar+ (Öffnet sich in einem neuen Tab) teilnahm, bestätigte der stellvertretende Game Director Joe Piepiora, dass die Albtraum-Dungeons in Diablo 4 auch nach Level 100 immer herausfordernder werden, jedoch gibt es eine Grenze für die Schwierigkeit des Spiels. Piepiora erklärte, dass Diablo 4 nicht darauf ausgelegt ist, endlos mit dem Charakter zu skalieren, und dass die Spieler letztendlich auf eine "pinnacle boss encounter" treffen werden, die selbst die besten Level-100-Builds auf die Probe stellen wird.

"[Diablo 4] ist nicht dafür gedacht, ewig gespielt zu werden. Es gibt also Kreaturen, gegen die man auf immer höheren Schwierigkeitsgraden [über Level 100 hinaus] kämpfen wird, aber das ist Inhalt, bei dem man sich eher darauf konzentriert, wie weit man seinen Build bringen kann, anstatt zu versuchen, eine endlose Jagd nach Belohnungen jenseits von Level 100 zu erreichen", so Piepiora.

Er fügte hinzu, dass es einen nicht näher bestimmten Punkt nach Level 100 geben wird, an dem man die "maximale Kraft der Ausrüstung" erhalten hat. An diesem Punkt können Spieler ihren Charakter neu würfeln und umgestalten, bis sie das Gefühl haben, ihr Build sei maximiert. Erst dann, so Blizzard, wird man den inoffiziellen Endboss der Albtraum-Dungeons angehen wollen - ein Kampf, von dem Piepiora annimmt, dass man mehrere Versuche benötigt, um überhaupt eine Chance auf den Sieg zu haben.

"Bei Level 100 haben wir eine 'pinnacle boss encounter', bei der wir erwarten, dass die Spieler sie in Angriff nehmen. Sie ist so ausbalanciert, dass sie extrem herausfordernd ist", sagte er.

"Spieler, die Level 100 erreichen, werden bei dieser Boss-Begegnung sehr große Schwierigkeiten haben. Die Erwartung ist, dass man seine Klasse, seinen Build und alles, was man darüber maximieren kann, wirklich gut versteht und die Begegnung gut gelernt hat. Das wird der Weg sein, auf dem man sie vielleicht besiegen kann."

Dieser besondere Boss, dessen Name bisher nicht genannt wurde, ist nicht darauf ausgelegt, mächtige Beute zu bieten. Es geht vielmehr darum, den Spielern ein Gefühl der Vollendung zu vermitteln. Man hat das Spiel zwar nicht geschlagen - insbesondere, da es sich um ein Live-Service-Spiel handelt, das vermutlich über viele Jahre hinweg Inhaltsupdates erhalten wird -, aber man hat bewiesen, dass man einen beeindruckenden Charakter aufgebaut hat.

Diablo 4 soll am 6. Juni erscheinen, aber vor dem offiziellen Release findet im Mai eine offene Beta-Phase statt, die den Spielern die Möglichkeit gibt, das Spiel vorab auszuprobieren und Feedback zu geben.