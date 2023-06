Diablo 4: Das dunkle Fantasy-Epos kehrt zurück - eine Vorschau auf das ersehnte Meisterwerk

Das dunkle Fantasy-Epos tritt eine neue Reise an und die soll alles Vorherige in den Schatten stellen. Doch laute Rufe gab es auch schon bei vielen anderen Spielen und einige konnten den Erwartungen der Spieler dann doch nicht gerecht werden. Ist Diablo hier also nur ein großes Strohfeuer oder doch das ersehnte Meisterwerk? Finden wir es heraus.

Diablo im Zeitraffer - eine Reise in die Vergangenheit

Die Diablo-Serie feierte ihr Debüt im Jahr 1996 mit dem ersten Teil und erarbeitete sich schnell den Ruf eines echten Action-Rollenspiels einer neuen Generation. Nicht nur die spannende Story, sondern auch die vielen Möglichkeiten bei der Ausrüstung des Spielercharakters ließen Gamer-Herzen höherschlagen. "Geht nicht besser", so die Meinung vieler Spieler.



Blizzard Entertainment sollte die Welt eines Besseren belehren. Im Jahr 2000 wurde nicht nur ein neues Jahrtausend eingeläutet, sondern auch ein Nachfolger zum berühmten Klassikers auf den Markt gebracht. Mit Diablo 2 stellte Blizzard Entertainment ein Spiel vor, welches einmal mehr neue Maßstäbe setzte. Neben dem Singleplayer war es hier speziell der Multiplayer, der das Gameplay grundlegend veränderte und Spieler in eine gänzlich neue Welt entführte.



2001 folgte schließlich Lord of Destruction, die Erweiterung von Diablo 2, die ebenfalls ein riesengroßer Erfolg wurde. Dann wurde es aber erst einmal recht still um Diablo und erst 12 Jahre nach dem Vorgänger sollte Teil 3 erscheinen. In der Wertung schnitt die Neuauflage jedoch nicht so gut ab, wie die anderen beiden Teile und auch innerhalb der Fanbase genoss Teil 3 einen gemischten Ruf.



Mit Diablo Immortal wollte man schließlich auch den Mobile-Gaming-Markt erobern, dieser Versuch sollte jedoch schließlich scheitern. Der Ableger von 2022 war spielerisch gelungen, sorgte jedoch mit seinen Einkaufsstrukturen, die an reines Glücksspiel und Cash-Grabbing erinnert, bei der Spielergemeinde für großen Unmut. Nicht die beste Basis also um hierauf den nächsten großen Teil folgen zu lassen...

Was erwartet die Spieler bei Diablo 4?

Diablo 4 ist womöglich das erste Spiel der großen ARPG-Reihe, welches sich verstärkt an Kritik und Meinungen der Community orientiert. Nach dem gigantischen Flop von Immortal musste eine eindeutige Reaktion seitens Blizzard erfolgen, um diese sagenhafte Reihe nicht komplett an die Wand zu fahren. Was es brauchte, war ein Spiel, was auf die Wünsche seiner Gamer zugeschnitten ist. Sicherlich keine einfache Aufgabe, aber, Diablo 4 zeigt, dass es möglich ist, wenn man es wirklich will.



Das Gameplay erinnert stark an Diablo 2, insbesondere im Hinblick auf Übersicht, Auswahlmöglichkeiten und Verbesserungsoptionen der Ausrüstungsgegenstände. Darüber hinaus wurden hier aber auch kleine Verbesserungen eingeführt. Künftig wird dir so beispielsweise im Inventar direkt ein besserer Ausrüstungsgegenstand angezeigt, insofern er die Werte deines aktuellen Equipments überbietet. Kleine, subtile Quality-of-Life-Anpassungen wie diese mögen das Rad nicht komplett neu erfinden, sorgen aber dafür, dass das Spiel an Modernität, Übersicht und Zugänglichkeit gewinnt.

Zu Beginn stehen einem jeden Spieler weiterhin bekannte Charakterklassen aus dem Vorgänger zur Verfügung. Entsprechend kann ein jeder sich als muskelbepackter Barbar, flinke Jägerin, tobenden Druide oder magiebegabtem Zauberer sowie Totenbeschwörer durch die Gegnerhorden Sanktuarios prügeln.







Eben dieses Sanktuario kommt im vierten Teil der Reihe zudem wieder deutlich düsterer daher und knüpft damit eher an die ersten beiden Teile statt die moderneren Ableger wie Diablo 3 oder Diablo Immortal an. Die Aufgabe bleibt hingegen die gleiche: Die Welt vom Bösen befreien und die Wurzel allen Übels ausfindig machen. Die große Antagonisten im vierten Teil ist diesmal nicht das Oberste Übel selbst, sondern Lilith, die Mutter aller Dämonen. Selbige kommt allerdings deutlich vielschichtiger daher und könnte so auch Story-Enthusiasten für sich gewinnen.

Während unserer Reise durchqueren wir zudem fünf weitreichende Regionen, die jeweils ihre ganz eigenen, besonderen Tücken mit sich bringen. Von trostlosen Wüsten über sumpfige Landschaften und verschneite Eisgipfel wird dem Spieler in Diablo 4 einiges geboten – aber auch abverlangt. An Abwechslung dürfte es infolgedessen aber nicht mangeln. Und auch unsere Reisebegleiter sollen mehr Tiefe sowie spannende (Neben-)Geschichten erhalten. Mehr wollen wir hier aber noch nicht verraten...

Um dich in Diablo mit besserem Equipment einzudecken, hast du wie in den Vorgängern, zwei Optionen. Einerseits kannst du mit gehörigem Glück die passenden Gegenstände finden und so deinen Charakter verbessern, oder aber den bequemen Weg wählen und dir relevantes Equipment für Diablo 4 Gold einfach kaufen.

Ach und bevor wir es vergessen: Für alle Multiplayer-Fans bietet der vierte Teil diesmal nicht nur PvE-Inhalte wie Weltenbosse und Events, sondern auch dedizierte PvP-Gebiete. Selbige laden zum Wettstreit mit deinen liebsten Mitspielern und ärgsten Rivalen ein, solltest du einmal genug vom Kampf gegen die Dämonen haben.

Diablo 4 wird wieder deutlich düsterer also noch der dritte Teil und bietet auch für PvP-Enthusiasten spannende Inhalte. (Image credit: Blizzard)

Diablo 4 - Einfach der beste Teil?

Ist Diablo 4 der beste Teil der Reihe? Diese Frage muss man so direkt stellen.

Natürlich hängt bei einem Spiel aber immer sehr viel davon ab, wie das eigene Spielempfinden angeregt wird, welche Erwartungen man an den Titel hat und welche hiervon tatsächlich erfüllt werden.

Im Vorfeld ist es dementsprechend schwierig eine klare Antwort auf diese Frage zu geben. Was man aber definitiv sagen kann, ist, dass der vierte Teil mehr von dem bieten wird, was sich die Community schon längst gewünscht hat. Und allein das macht Diablo 4 zu einer Besonderheit.

Aber wie sieht es mit dir aus? Bist du bereits Feuer und Flamme für den vierten Teil oder noch am zögern? Bist du bereit die Hölle auf Erden einmal mehr zu durchstreifen oder noch von den Vorgängern gesättigt? Was sagt dein Gefühl? Wie tief bist du bereits in die Welt rund um Diablo eingetaucht?



Was auch immer die Antwort auf diese Fragen ist, Diablo 4 solltest du 2023 definitiv auf deinem Schirm behalten!