Diablo 4 Beta: So erkundest du Sanctuary gemeinsam mit Freunden im Online- und Couch-Koop

Am kommenden Freitag startet die Beta zu Diablo 4 für alle Vorbesteller. In dieser kannst du bereits den lokalen und online Koop ausprobieren. Hier erfährst du, was dich erwartet und wie du gemeinsam mit Deinen Freunden in die höllische Welt von Sanctuary eintauchen kannst.

Start der Early Access-Beta: Wenn du Diablo 4 vorbestellt hast, darfst Du bereits ab dem 17. März um 18 Uhr bis zum 19. März um 21 Uhr die Beta zocken. Alle anderen müssen sich noch eine Woche länger gedulden.

Online-Koop in der Shared World: In Diablo 4 musst du stets online sein und triffst immer wieder auf andere Spielerinnen, mit denen du dich zu Gruppen zusammenschließen kannst. Natürlich kannst Du gezielt mit Freundinnen zusammenspielen und sie in deine Session einladen.

Gruppen sind auf vier Mitglieder beschränkt. PvP ist nur in eigens dafür ausgewiesenen Arealen möglich. Der Spielfortschritt in der Welt entspricht dem des Hosts, und dein Spielstand kann nicht in die finale Version von Diablo 4 übertragen werden.

Schließt du dich mit anderen zusammen, werden auch die Feinde angepasst und sind entsprechend stärker. Du erhältst 10 Prozent mehr Bonuserfahrung, wenn Du mit anderen zusammen spielst – das gilt auch im lokalen Koop.

Lokal im Couch-Koop spielen: Wie schon in Diablo 3 kannst Du im lokalen Koop in die Welt von Sanctuary aufbrechen, zum Beispiel gemeinsam mit deinem Partner direkt auf der Couch. Nur eine Person muss vorbestellt haben, aber beide benötigen einen Battle.net-Account und müssen sich auch beide auf der Konsole anmelden. Der lokale Koop ist auf zwei Personen beschränkt, aber Du kannst Dich auch als Duo einer Online-Gruppe anschließen.

Verbesserung gegenüber Diablo 3: Im Couch-Koop könnt ihr nun endlich gleichzeitig ins Menü, was eine sinnvolle Quality of Life-Verbesserung darstellt. In Diablo 3 hatte die andere Person Zwangspause, während der Partner oder die Partnerin sich im Menü austobte.

Du kannst dich auf einen Ersteindruck zum Spiel am 17. März auf unserem YouTube-Kanal freuen.