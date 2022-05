Der Trailer zu Staffel 3 von The Boys zeigt einen blutigen Showdown

Der offizielle Trailer für The Boys Staffel 3 ist online - und es scheint, als ob wir uns auf den Supe-d up Showdown des Jahrhunderts vorbereiten sollten. Sorry, Marvel.

Der neue Teaser, der am Montag, den 16. Mai, auf den verschiedenen Social-Media-Kanälen von Prime Video veröffentlicht wurde, gibt uns einen ersten Blick auf Jensen Ackles' Soldier Boy und Payback - das Superheldenteam, das er anführt - in ihrer ganzen action- und blutgeladenen Pracht in der dritten Staffel von The Boys. Angesichts des gezeigten Filmmaterials sollten sich The Seven und The Boys davor hüten, Payback in der nicht jugendfreien Superheldenserie auf Prime Video über den Weg zu laufen. Der Trailer deutet allerdings darauf hin, dass Homelander und Billy Butcher mehr als nur mithalten können, denn das Duo spiegelt sich in jeder Staffel mehr und mehr wider.

Schau dir den neuen Trailer unten an:

Im neuesten Trailer gibt es eine Menge zu sehen. Nach dem Finale von Staffel 2 ist klar, dass Homelander bereit ist, "sein wahres Ich" zu zeigen, was so viel bedeutet wie "Ich nehme keine Gefangenen mehr". Sollten Starlight und Co. besorgt sein? Nach diesem Trailer: Ja!

In der Zwischenzeit hat es den Anschein, als hätte sich The Boys in Staffel 3 einige kreative Freiheiten mit dem Ausgangsmaterial von Garth Ennis und Darick Robertson genommen. Die Compound V-ähnliche Substanz, die Billy seine eigenen Kräfte verleiht, gibt ihm nur vorübergehend seine Fähigkeiten. Das ist eine deutliche Abweichung von der Graphic Novel-Serie, in der Billy, Hughie und Co. nach der Einnahme von Compound V dauerhafte Superkräfte erhalten.

Wir bekommen außerdem einen weiteren Vorgeschmack auf die surreale, von einem Musical inspirierte Sequenz von Frenchie und Kimiko. Es gibt jede Menge Rückblenden auf Paybacks Eskapaden während des Vietnamkriegs und jede Menge Machtkämpfe. Wir können uns wohl auf die bisher besten Auftritte der Serie vorbereiten.

Die Fans hatten sich auf einen neuen Trailer gefreut, nachdem der offizielle Twitter-Account von The Boys am Freitag, den 13. Mai, bestätigt hatte, dass der Trailer am 16. Mai erscheinen würde. Ein neues Poster für The Boys Staffel 3 begleitete die Ankündigung des Trailerdatums, nachdem bereits vor der Veröffentlichung des ersten Trailers Mitte März ein neues One-Sheet aufgetaucht war, in dem Karl Urbans Billy Butcher mit Superkräften ausgestattet wurde.

Sieh dir das neue Poster zu Staffel 3 von The Boys unten an.

Der neue Trailer folgt auf die beiden Teaser, die im Januar und März veröffentlicht wurden und die einen Vorgeschmack auf die überzeichnete Gewalt, den Sex, die Comedy der Serie gaben. Es ist klar, dass Showrunner Eric Kripke und alle, die an der Live-Action-Adaption beteiligt sind, die Grenzen der Fernsehserie The Boys weit über das hinausschieben, was die meisten (wenn nicht sogar alle) anderen Serien tun würden.

The Boys Staffel 3 wird am Freitag, den 3. Juni, exklusiv auf Prime Video starten. Die ersten drei Episoden der Staffel werden am Erscheinungstag auf Amazons Streamingdienst zu sehen sein, die anderen fünf Episoden werden dann wöchentlich veröffentlicht, bis das Staffelfinale am Freitag, den 8. Juli erscheint. Wir sind gespannt.