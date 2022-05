Die Ära der Filmtrilogien scheint für Star Wars vorbei zu sein...

In einem ausführlichen Interview mit Vanity Fair, in dem es um das Franchise und seine vielen TV-Ableger geht, sprach Star Wars-Produzentin Kathleen Kennedy über Pläne für eine Rückkehr auf die große Leinwand - und ließ Zweifel an zwei großen Projekten aufkommen.

Spoiler-Alarm: Zukünftige Star Wars-Filme werden ganz anders sein als die bisherigen.

Der letzte Star Wars-Film war 2019 Star Wars: Episode IX - Rise of Skywalker, der die Trilogie beendete, die 2015 mit Star Wars: The Force Awakens begann. Seitdem hat sich Star Wars mit The Mandalorian, The Book Of Boba Fett und demnächst Obi-Wan Kenobi (alle auf Disney Plus) weitgehend auf den kleinen Bildschirm verlagert.

Es gibt eine Reihe von Projekten in aktiver Entwicklung, aber Kennedy sagte, dass die Herangehensweise anders sein wird: Das Trilogie-Konzept, das das Franchise in seiner Geschichte dreimal verwendet hat, gehört der Vergangenheit an.

"Ich zögere, das Wort Trilogie zu benutzen, denn bei Star Wars geht es viel mehr um eine fortlaufende Geschichte", sagte Kennedy.

Aus dem Artikel geht hervor, dass der erste neue Star Wars-Film der von Thor: Love and Thunder Regisseur Taika Waititi sein wird, der ein Drehbuch von Krysty Wilson-Cairns aus dem Jahr 1917 hat. Rogue Squadron, für den Wonder Woman-Regisseurin Patty Jenkins verantwortlich sein wird, liegt noch weiter zurück.

Auf die Frage nach den viel diskutierten Star Wars-Filmen von Marvel-Chef Kevin Feige und Rian Johnson (Die letzten Jedi) hatte Kennedy keine guten Nachrichten...

Oh nein...

Johnsons Trilogie scheint auf Eis zu liegen, denn Kennedy sagte: "Rian war unglaublich beschäftigt mit Knives Out und dem Deal, den er mit Netflix für mehrere Filme abgeschlossen hat.

Was Feiges Film angeht, scheint die Sache noch nicht so weit fortgeschritten zu sein: "Ich würde gerne sehen, was für einen Film er sich ausdenkt", sagte Kennedy über Feige, "aber im Moment gibt es noch nichts Konkretes."

Zu einem allgemeinen Plan für Star Wars-Filme wollte sich Kennedy nicht äußern, sondern sagte nur zu Vanity Fair: "Wir haben eine Roadmap". Sie fügt hinzu, dass dies zum Teil auf die großen Erwartungen zurückzuführen ist, die an die Filme gestellt wurden: "Ich glaube, es macht keinen Spaß mehr, diese gigantischen Filme zu machen. Das Geschäft, die Einsätze, alles, was in den letzten 10 Jahren dazugekommen ist. Es gibt eine Art Spontaneität und gute Zeit, die wir uns bewahren müssen."

Analyse: Ist Star Wars jetzt ein TV-Franchise?

Wahrscheinlich für die absehbare Zukunft.

Das Erfolgsrezept der letzten Trilogie bestand darin, Altes mit Neuem zu vermischen, die Rückkehr von Harrison Ford, Carrie Fisher und Mark Hammill mit einer neuen Besetzung zu kombinieren, die sich an der Vergangenheit orientiert, aber eine neue Energie einbringt. Dieses Rezept kann man nicht zweimal verwenden und zusätzlich muss man auch sagen, dass das Konzept nicht unbedingt vollständig aufgegangen ist.

Kennedys Pläne sehen einen Star Wars-Film im Event-Stil vor, der alle paar Jahre erscheint und nicht in einem unerbittlichen jährlichen Zyklus, eher im Stil von Rogue One, wobei der Großteil der Geschichte auf Disney Plus erzählt wird. Solange die Storys gut erzählt sind, die Action reinhaut und nicht reiner Fanservice betrieben wird, ist das okay. Trotzdem gehört Star Wars auf die große Leinwand.