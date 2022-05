Der Dark Mode von Facebook ist für einige Nutzer verschwunden - aber warum?

Facebook bietet den dunklen Modus (opens in new tab) seit 2020 als Option für Desktop-, iOS- und Android-Nutzer an, aber einige berichten, dass sie die Funktion jetzt nicht mehr aktivieren können.

Das Farbschema kann für die Augen angenehmer sein, wenn du durch deinen Newsfeed oder eine Reihe von Videos scrollst, besonders nachts.

Auch andere Apps von Meta wie Instagram (opens in new tab) und WhatsApp haben von den dunklen Modi profitiert, aber Facebook scheint die Funktion von Zeit zu Zeit (opens in new tab)zu deaktivieren.

Wir haben Facebook um eine Stellungnahme gebeten, um herauszufinden, warum die Funktion für bestimmte Nutzer nicht mehr verfügbar ist.

So überprüfst du, ob du den Dark Mode hast

(Image credit: TechRadar)

Der dunkle Modus kann auf iOS oder Android schwer zu finden sein, da er nicht so sichtbar ist wie andere Funktionen. Gehe auf dem Hauptbildschirm auf das "Menü"-Symbol in der Navigationsleiste, dann auf "Einstellungen & Datenschutz", scrolle nach unten zu "Einstellungen" und dort solltest du den Dunkelmodus finden.

(Image credit: TechRadar)

Auf dem Desktop ist es jedoch einfacher, indem du einfach auf den Pfeil oben rechts gehst, "Display und Barrierefreiheit" auswählst und den Dunkelmodus aktivierst.

Meta hat weder erklärt, warum die Funktion für einige Nutzer deaktiviert wurde, noch gibt es einen Grund, sie trotzdem zu aktivieren. Es handelt sich um eine nützliche Funktion, die weder das Unternehmen noch die von ihm angebotenen Apps belastet, daher ist die Deaktivierung eine verwirrende Entscheidung.

Wir empfehlen dir, die App vorerst von deinem Android- oder iOS-Gerät zu entfernen, sie neu zu installieren und zu sehen, ob der dunkle Modus dann wieder als Option zur Verfügung steht.