How to: Dark Mode aktivieren für Instagram

Instagram im Dark Mode auszuführen kann helfen, Energie zu sparen (wie Googles Forschung zeigt), es ist schonender für die Augen in der Nacht, der Kontrast lässt Text leichter lesbar werden und der vielleicht wichtigste Punkt: es sieht einfach cool aus!

In den letzten Monaten haben sich die Entwickler bemüht, ihre Apps mit neuen Farbschemata zu überarbeiten. Darunter sind Google Chrome, Facebook und Twitter, Instagram ist eine der letzten Apps, die diese Option erhält.

Jedoch ist die Aktivierung nicht ganz so einfach wie das Betätigen eines Schalters in der App und es ist auch noch nicht für alle verfügbar. Als Leiter von Instagram gab Adam Mosseri in einem Tweet bekannt, dass du die neueste Version der mobilen Betriebssysteme - also Android 10 oder iOS 13 - benötigst, um den Dark Mode verwenden zu können:

Starting today, you can use Instagram in dark mode on iOS 13 or Android 10. Turn dark mode on your phone to try it out. 👀October 8, 2019