Das Samsung Galaxy A52 könnte ein sehr fähiges 5G-Mittelklasse-Smartphone sein

Das Samsung Galaxy A52 wurde kürzlich auf der Geekbench-Liste entdeckt, und die Spezifikationen desselben wurden im Internet veröffentlicht. Das Samsung Galaxy A52 wird der Nachfolger des Galaxy A51* sein, das sowohl in der 4G- als auch in der 5G-Variante erhältlich war.

Die 5G Variante des Samsung Galaxy A52 wurde jetzt mit dem neuen 5G-fähigen Chipsatz von Qualcomm vorgestellt. Der Chipsatz, der Arbeitsspeicher und die Betriebssystemversion wurden in der Datenbank erfasst, was uns eine Vorstellung davon vermittelt, was die nächste Generation der 5G-Mittelklasse-Geräte von Samsung bieten könnte.

Der bekannte Tipster Abhishek Yadav veröffentlichte einen Tweet, der die Geekbank-Daten des kommenden Samsung Galaxy A52-Geräts enthüllte. Zunächst einmal soll das Galaxy A52 mit dem kürzlich vorgestellten Snapdragon 750G-Chipsatz ausgestattet sein. Es handelt sich um einen 5G-fähigen Chipsatz, der auf dem 8nm-Fertigungsprozess basiert. Er verwendet das Snapdragon X52-Modem für globale 5G-Konnektivität sowohl im mmWave- als auch im Sub-6GHz-Spektrum. Der Chipsatz unterstützt auch Wi-Fi 6.

Samsung A52 5G Spotted On Geekbench.•Android 11 👍•6GB Ram•Snapdragon 750G https://t.co/y3wlzCB7VX pic.twitter.com/M3XImScplXNovember 10, 2020

Der Snapdragon 750G soll eine 20-prozentige Verbesserung gegenüber dem Snapdragon 730G bieten, welchen wir im Samsung Galaxy M51 gesehen haben. Ebenso soll sich auch die Grafikleistung mit der Adreno 619 GPU um 10% verbessern. Darüber hinaus verrät der Tweet auch, dass das Gerät 6 GB RAM beinhaltet, und wir können eine weitere Variante (wenn nicht sogar noch mehr), erwarten, mit der Option auf 8 GB RAM.

Das Samsung Galaxy A52 soll auch auf Android 11 "out of the box" laufen, es wäre das erste Smartphone von Samsung überhaupt, das dies tun würde. Aber: Android 11 wird mit Samsung One UI 3.0 überlagert sein. Abgesehen von diesen drei Hauptmerkmalen enthielten die Auflistungen nicht viele Informationen über das neue Gerät.

Für diejenigen, die sich für die Benchmark-Ergebnisse interessieren: Das mögliche A52 sicherte sich 298 im Single-Core-Test und 1001 im Multi-Core-Test. Und schließlich wird das Gerät mit der Modellnummer "SM-A526B" geliefert.

* Link englischsprachig