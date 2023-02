Das PS5-Update bedeutet, dass die Konsole zu den Frameraten der Xbox Series X aufschließt

Sony hat ein neues Beta-Update für die PS5 veröffentlicht, das die variable Bildwiederholrate endlich auf die 1440p-Auflösung der Konsole bringt und das du sogar auf "nicht unterstützte Spiele" anwenden kannst.

Einige der besten PS5-Spiele erreichen zwar 120 fps bei 4K-Auflösungen, aber sie sind in der Minderheit. Nach diesem Update werden viele weitere Spiele diese Framerate auch bei einer Auflösung von 1440p erreichen. VRR, das die Rendering-Auflösung dynamisch skaliert, um die Framerate in der Zielauflösung zu erhöhen, war bisher nur in 4K auf der Konsole verfügbar.

Im offiziellen PlayStation-Blog (Öffnet sich in einem neuen Tab) wird genau erklärt, was die neue PS5-Beta-Firmware alles kann.

Die Beta bringt VRR nicht nur auf 1440p-Bildschirme, sondern aktiviert auch den Auto-Low-Latency-Modus, der bisher nur in 4K verfügbar war. Moderne Bildschirme verfügen oft über eingebaute Bildverarbeitungsfunktionen, die dafür sorgen, dass Filme und Fernsehsendungen auf deinem Bildschirm so gut wie möglich aussehen. Diese Prozesse können jedoch zu Verzögerungen auf deinem Bildschirm führen, was du beim Spielen nicht willst. Der Auto Low Latency Mode schaltet die Bildverarbeitung beim Spielen ab. Jetzt sorgen auch 1440p-Bildschirme dafür, dass das Gameplay so schnell und flüssig wie möglich abläuft, ohne dass die Bildqualität darunter leidet.

(Image credit: Sony)

Das sind besonders gute Nachrichten für diejenigen, die einen der besten Monitore für PS5 besitzen und nicht einen der besten Gaming-Fernseher. Denn Bildschirme mit hoher Bildwiederholrate (1440p) sind deutlich günstiger als die Premium-Preise von 4K120-Panels. Dieses Firmware-Update bedeutet, dass mehr Leute die Möglichkeit haben werden, ihre Spiele deutlich schneller laufen zu sehen, sodass kompetitives Spielen mit Spielen wie Call of Duty: Modern Warfare 2 auf dem System viel mehr Spaß machen könnte.

Die PS5 wurde bereits im September 2022 mit 1440p ausgestattet, allerdings ohne VRR und ALLM. Im Vergleich dazu wurde die Xbox Series X mit 1440p-Unterstützung und höheren Bildwiederholraten auf den Markt gebracht. Es ist also gut zu sehen, dass Sony nun aufgeholt hat und mehr Auswahlmöglichkeiten für seine Plattform bietet. Die Zeit wird zeigen, wie viele PS5-Spiele von dem neuen Update profitieren werden. Es bleibt zu hoffen, dass damit die Tore zu mehr speziellen Leistungsmodi in 1440p geöffnet werden.

Einige kürzlich veröffentlichte Spiele, wie das Remake von Dead Space, skalieren von 4K auf 1440p, wenn der Leistungsmodus aktiviert ist. Wenn du dieses Kästchen anklickst, werden Raytracing und erweiterte visuelle Effekte deaktiviert, während 60fps beibehalten werden. Dieses Update könnte höhere Bildraten für diejenigen bedeuten, deren Monitore die bisherige Obergrenze überschreiten können. Die Zeit wird zeigen, wie die EntwicklerInnen das Beste aus dieser Technologie für die Plattform machen werden.