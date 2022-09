Das neue 8BitDo Gamepad ist der Nintendo Switch Pro Controller, auf den wir gewartet haben

Der Controller-Hersteller 8BitDo hat eine neue Reihe von Gamepads vorgestellt, die Nintendos offiziellem Pro Controller den Kampf ansagen.

Nach der Veröffentlichung des 8BitDo Ultimate Wired Controller für die Xbox Series X|S Anfang des Jahres hat der Dritthersteller das Design für die Nintendo Switch überarbeitet. Der 8BitDo Ultimate Controller ist als kabelgebundenes und kabelloses Modell erhältlich und verfügt über eine Reihe von Premium-Funktionen, die dem offiziellen Nintendo Switch Pro Controller Konkurrenz machen.

Es ist ein hochgradig anpassbares Gamepad. Die Empfindlichkeit der Analogsticks und Trigger kann angepasst werden, die Tasten können neu belegt werden und sogar die Intensität der Vibration kann verändert werden. Außerdem verfügt es über zwei Back-Paddles und kann zum Erstellen von Makro-Kurzbefehlen verwendet werden, mit denen du eine lange Abfolge von Tastenbetätigungen einem einzigen Druck zuweisen kannst.

All diese Schieberegler können über eine Android- und iOS-App sowie über deinen PC nach Belieben verändert werden. Du kannst deine Einstellungen in drei benutzerdefinierten Profilen speichern und mit einem einzigen Tastendruck zwischen ihnen wechseln.

Eine bezahlbare Alternative

Wie schon bei seinen früheren Gamepads preist 8BitDo den neuen Ultimate Controller trotz seiner zahlreichen Funktionen als erschwingliche Option an. Das kabellose Modell, das mit Nintendo Switch, PC, Android- und iOS-Geräten verbunden werden kann, kostet 69,99 US-Dollar (er wird vermutlich in Deutschland genauso viel kosten), was in etwa dem Verkaufspreis des offiziellen Nintendo Switch Pro Controllers entspricht.

Wenn du ihn nur an einen PC anschließen möchtest, kannst du etwas Geld sparen, indem du dir das Modell für 49,99 $ holst, das mit einem kabellosen Adapter geliefert wird, aber keine Bluetooth-Verbindung bietet. Beide kabellosen Modelle enthalten eine Ladestation und sind in Schwarz, Weiß oder Pink erhältlich. Du kannst auch die kabelgebundene Version für 34,99$ kaufen.

Es gibt zwar auch andere Switch-Controller von Drittanbietern zu erschwinglichen Preisen, wie z. B. den PowerA Enhanced Wireless Controller, aber keiner von ihnen hat so viele Funktionen und bietet so viele Anpassungsmöglichkeiten. Dieser neue Controller scheint auch eine gute Option für PC-Spieler zu sein, die keinen teuren Xbox Wireless Controller kaufen wollen.

8BitDo hat sich zunächst mit den Controllern SN30 Pro und Pro 2 einen Namen gemacht, die sich durch hohe Verarbeitungsqualität und breite Plattformkompatibilität zu einem günstigen Preis auszeichneten. Auch der kabelgebundene 8BitDo Pro 2 Controller für die Xbox war unserer Meinung nach ein fantastischer, preiswerter Controller, der eine beeindruckende Bandbreite an Funktionen und Anpassungsmöglichkeiten bietet.

Der 8BitDo Ultimate Controller kann in den USA bereits auf Amazon (opens in new tab) vorbestellt werden und wird am 28. Oktober ausgeliefert. Wir gehen davon aus, dass er zu diesem Datum auch in anderen Regionen erhältlich sein wird. Wir halten dich selbstverständlich auf dem Laufenden, sobald dies der Fall sein sollte.