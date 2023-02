Das iPhone 15 soll mit einer neuen Kamera ausgestattet sein

Bis zur offiziellen Enthüllung des iPhone 15 werden wahrscheinlich noch sieben Monate vergehen, aber schon bis jetzt gab es jede Menge Leaks und Gerüchte, die es zu verdauen gilt - darunter auch eines, das auf einen "neuen Kamerabuckel" für das iPhone 15 und iPhone 15 Plus hinweist.

Dies berichtet der Informant ShrimpApplePro (Öffnet sich in einem neuen Tab) (via GSMArena (Öffnet sich in einem neuen Tab)) auf Twitter. Die Behauptung wurde als Reaktion auf eine Zusammenstellung der geleakten iPhone 15- und iPhone 15 Plus-Spezifikationen aufgestellt, die bis jetzt im Umlauf waren.

Allerdings sind keine weiteren Details beigefügt - es ist also nicht klar, wie genau sich die Kamera der Nachfolger des iPhone 14 (Öffnet sich in einem neuen Tab) und des iPhone 14 Plus (Öffnet sich in einem neuen Tab) unterscheiden wird. Vermutlich wird es sich um eine Art Redesign handeln.

Bleib skeptisch

Es ist erwähnenswert, dass der Erwähnung eines neuen Kamera-Bumps der Satz "Zitiert mich nicht, aber" vorausgeht - was darauf hindeutet, dass es sich hierbei nicht um das zuverlässigste Gerücht handelt, was die Qualität der Informationen oder die Wahrscheinlichkeit ihres Eintretens angeht.

Allerdings ist ShrimpApplePro kein Neuling, wenn es um Smartphone-Leaks geht. In der Vergangenheit gab es zwar einige ungenaue Informationen aus dieser Quelle, aber auch einige richtige Vorhersagen. Zu diesen richtigen Vorhersagen gehört die Größe des Akkus (Öffnet sich in einem neuen Tab) des iPhone 14 Pro Max.

Zum jetzigen Zeitpunkt ist die überarbeitete Kamera für das iPhone 15 und das iPhone 15 Plus also definitiv ein "Vielleicht". Es wird interessant sein zu sehen, ob wir bis September noch weitere Gerüchte in dieser Richtung hören werden.

Analyse: Lasst die Spekulationen beginnen

Optisch ist der Kamera-Höcker auf der Rückseite des iPhone 14 identisch mit dem des iPhone 13 (Öffnet sich in einem neuen Tab), der sich wiederum nur geringfügig (in Bezug auf die Positionierung der Linse) von dem des iPhone 12 (Öffnet sich in einem neuen Tab) und des iPhone 11 (Öffnet sich in einem neuen Tab) unterscheidet.

Du könntest also sagen, dass wir seit 2019 keine wesentliche Überarbeitung der Kamera für das iPhone gesehen haben, was ziemlich dehnbar ist. Das macht es wahrscheinlicher, dass es sich hier um ein korrektes Leak handelt und Apple in diesem Jahr tatsächlich eine Änderung vornehmen wird.

Auf Twitter wird bereits darüber spekuliert, was der Hinweis auf den "neuen Kamerabuckel" bedeuten könnte. Vielleicht werden zusätzliche Linsen zu den beiden 12-MP-Modulen des aktuellen Modells hinzugefügt, oder der Bump wird größer oder ausgeprägter.

Apple könnte sogar dem Beispiel des Samsung Galaxy S23 (Öffnet sich in einem neuen Tab) folgen und die Kameralinsen separat auf der Rückseite des Smartphones anbringen, ohne dass ein Gehäuse um sie herum sichtbar ist. Bisher haben wir noch keine geleakten Bilder des iPhone 15 gesehen.