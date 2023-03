Das erste The Witcher-Multiplayer-Spiel hat große Schwierigkeiten

CD Projekt Reds kommendes Witcher-Spiel, das vorläufig den Titel Project Sirius trägt, scheint auf eine Sackgasse gestoßen zu sein.

In einer am 20. März veröffentlichten Stellungnahme kündigte Entwickler CD Projekt Red (CDPR) an, dass sie die für das Projekt bereitgestellten Mittel abschreiben (Öffnet sich in einem neuen Tab) wollen. Projekt Sirus wird von dem Studio The Molasses Flood entwickelt, das von CDPR im Oktober 2021 übernommen wurde.

Die Entscheidung, 33,4 Millionen polnische Zloty (etwa 7,126 Millionen Euro zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels) abzuschreiben, resultiert aus einer "Bewertung des Umfangs und des kommerziellen Potenzials des ursprünglichen Konzepts von Project Sirius". In der behördlichen Ankündigung machte CDPR deutlich, dass "laufende Arbeiten" erforderlich seien, um "einen neuen Rahmen für dieses Projekt zu formulieren". Diese Aussage deutet darauf hin, dass Project Sirius eine Art Neustart erlebt hat.

Das im Witcher-Universum angesiedelte Projekt Sirius sollte sich ursprünglich von den anderen Titeln unterscheiden, indem es Multiplayer-Gameplay in Verbindung mit einer Einzelspieler-Kampagne bietet. Das kleinere Studio The Molasses Flood, mit Erfahrung in der Entwicklung von Multiplayer-Titeln wie Drake Hollow, sollte dieses ehrgeizige Projekt übernehmen. Doch obwohl sich Project Sirius noch in der Entwicklung befindet, sieht es so aus, als würde das Dachunternehmen das Projekt in den kommenden Monaten in eine neue Richtung lenken.

Diejenigen, die sich auf die Veröffentlichung von The Witcher 4 (Öffnet sich in einem neuen Tab) freuen, sollten sich jedoch keine Sorgen machen, denn die Fortsetzung, die den Codenamen Project Polaris trägt, scheint von dieser Ankündigung nicht betroffen zu sein.

Herzensprojekt

(Image credit: CD Projekt Red)

Projekt Sirius ist einer von fünf Titeln, die sich derzeit bei CD Projekt Red oder zugehörigen Studios in Entwicklung befinden. Neben Sirius und Polaris, der mit Spannung erwarteten Fortsetzung von The Witcher 3, befinden sich auch die Projekte Orion, Canis Majoris und Hadar in Entwicklung.

CD Projekt Red scheint mit seinem ehrgeizigen Portfolio derzeit eine Menge Eisen im Feuer zu haben

Orion wird ein Nachfolgespiel von Cyberpunk 2077 sein, während Canis Majoris ein "vollwertiges Witcher-Spiel sein wird, unabhängig von der neuen Witcher-Saga, die mit Polaris beginnt" (via IGN (Öffnet sich in einem neuen Tab)). Project Hadar ist das geheimnisvollste der fünf und verspricht eine völlig neue IP, die "von Grund auf bei CD Projekt Red entwickelt wurde".

Wie auch immer man es dreht und wendet, CD Projekt Red scheint mit seinem ehrgeizigen Portfolio derzeit eine Menge Eisen im Feuer zu haben. Die Entwicklung von fünf Spielen gleichzeitig zu beaufsichtigen, ist eine ziemlich große Aufgabe, daher ist es nicht verwunderlich, dass es gelegentlich zu Problemen kommt.

Auch wenn dies für Fans von The Witcher eine enttäuschende Nachricht ist, darf man nicht vergessen, dass die Entwicklung von Spielen ein langer und schwieriger Prozess ist. Es ist viel besser, auf Nummer sicher zu gehen, um sicherzustellen, dass dein Spiel eine solide Grundlage hat, als sich auf ein Projekt festzulegen, das auf lange Sicht unhaltbar ist. Auch wenn es kurzfristig enttäuschend ist, wird diese Art des methodischen, überlegten Denkens von CDPR wahrscheinlich zu besseren Spielen in der Zukunft führen - vor allem, wenn die neue Witcher-Saga (Öffnet sich in einem neuen Tab) auf dem Niveau von The Witcher 3 sein wird.