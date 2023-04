Das Ayaneo 2S will es mit dem Steam Deck und dem Asus ROG Ally aufnehmen

Ayaneo ist nicht neu auf dem Handheld-Markt, aber sein neuestes Produkt soll große Wellen schlagen und dabei zwei wichtige Konkurrenten überholen.

The Verge berichtet, dass das Unternehmen vor kurzem angekündigt hat, dass in seinem kommenden tragbaren System Ayaneo 2S derselbe AMD Ryzen 7000 U-Series-Chip zum Einsatz kommen wird, der bereits in der Z1 Extreme CPU des Asus ROG Ally verwendet wird. Damit konkurriert es nicht nur direkt mit dem ROG Ally, sondern auch mit dem Steam Deck von Valve.

In Anbetracht der Tatsache, dass das Asus ROG Ally in Bezug auf Spezifikationen und Leistung bereits eine Menge zu bieten hat, ist das eine große Sache. Vor allem, wenn die Preisgestaltung des Ayaneo 2S stimmt – etwas, das das ROG Alley behindern könnte, falls sich der letzte Preisleak als falsch herausstellt.

Laut Engadget scheint sich das Unternehmen die Kritik am Ayaneo 2 (Öffnet sich in einem neuen Tab) zu Herzen genommen zu haben, denn der neue Prozessor der 7000er Serie bietet im Vergleich zum 6800er des aktuellen Modells "erhebliche Leistungssteigerungen im niedrigen TDP-Bereich von 8-15 W Gold" sowie leicht reduzierte Temperaturen. Der letzte Punkt ist wichtig, denn einer unserer Kritikpunkte am ROG Ally war seine spürbare Überhitzung.

Und obwohl es noch viele andere Ayaneos gibt, darunter die zweite Version, die 2021 veröffentlicht wurde, und das Ayaneo Air Plus, wird das Unternehmen diese Modelle nicht aufgeben. Laut The Verge wird es "ein kostenloses Lautsprecher-Upgrade für jedes Ayaneo Air und ein kostenloses Kühlmodul für jedes Ayaneo 2 und Ayaneo Geek anbieten", das die Temperatur um bis zu 12 Grad Celsius senken wird.

Das Ayaneo 2S könne ein riesiger Game Changer für den Handheld-Markt werden

Das Steam Deck und das Asus ROG Ally sind nicht die einzigen beiden Handhelds, auf die du aufpassen musst. Die Nintendo Switch 2 wird auf einem Markt, den die aktuelle Nintendo Switch im Alleingang dominiert hat, eine starke Konkurrenz bekommen.

Es schien, als hätte Nintendo alles unter Kontrolle, da Sony kein Interesse mehr am Markt für tragbare Spielsysteme hatte, nachdem seine PlayStation Vita vom Nintendo 3DS gründlich geschlagen wurde. Aber nachdem das Steam Deck in dieser Generation große Wellen schlägt und das Asus ROG Ally zusammen mit dem Ayaneo 2S diese Wellen in einen Tsunami verwandeln will, könnte es zu einem ernsthaften Umbruch kommen.

Wenn diese Systeme einen großen Erfolg haben, könnte das Nintendo dazu zwingen, bei der Hardware der Switch 2 aufs Ganze zu gehen. Und Valve wird dazu motiviert, einige dringend benötigte Verbesserungen an seinem Steam Deck 2 vorzunehmen. Mehr Wettbewerb ist immer besser, und wir freuen uns auf das Best-Case-Szenario, in dem diese drei Kraftpakete etwas schaffen, das die Hardware von Nintendo und Valve wirklich an ihre Grenzen treibt. Dann werden wir, die Verbraucher, alle gewinnen. Aber bis wir mehr wissen, heißt es warten. Wie wärs, wenn du dir solange unseren Kaufberater für die besten Handheld-Konsolen durchliest?