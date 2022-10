Bitcoin hat einen langen Weg zurückgelegt

Bitcoin ist eine digitale Währung und wird jeden Tag beliebter. Als Alternative zur üblichen Währung ermöglicht es Benutzern, ihr Geld anonym auszugeben. Dies ist ein großes Plus für einige, aber es kommt auch mit seinen eigenen Problemen. Die Nachfrage nach Bitcoin ist einer der Hauptfaktoren, die den Bitcoinpreis (Öffnet sich in einem neuen Tab) auf dem Markt beeinflussen und immer mehr Menschen verwenden den Bitcoin im täglichen Leben.

Der (rätselhafte) Schöpfer Satoshi Nakamoto

Bitcoin ist eine Online-Währung, die von einer mutmaßlich anonymen Person namens Satoshi Nakamoto (Öffnet sich in einem neuen Tab) erstellt und verbreitet wurde. Die Identität des Gestalters ist eigentlich unbekannt, er entwickelte aber das Whitepaper von Bitcoin, erstellte die erste Aufzeichnung und bildete die erste Blockchain-Datenbank.

Bitcoin wurde geschaffen, um Probleme des Finanzsystems anzugehen. Bei seiner Einführung war es eine Reaktion auf die Finanzkrise 2008–2009, die die Mängel des bestehenden Systems aufzeigte. Seitdem haben sich Kryptowährungen weiterentwickelt und erweitert.

Viele glauben, dass Satoshi Nakamoto Bitcoin in Milliardenhöhe an einem unbekannten Ort gelagert hat. Tatsächlich hörte ein kürzlich durchgeführter Prozess Beweise für diesen Bitcoin-Vorrat. Es wird angenommen, dass diese Bitcoins auf fünf Festplatten und neun USB-Sticks gespeichert wurde.

Bitcoins werden in digitalen Geldbörsen gespeichert

Bevor du eine digitale Brieftasche für deine Bitcoin auswählst, ist es wichtig, dass du dich vergewisserst, dass sie zuverlässig ist. Bei der Wahl einer digitalen Geldbörse (eWallet) gibt es einige Dinge zu beachten, einschließlich den Ruf und Sicherheit. Lies unbedingt Benutzerbewertungen und schaue dir Erfahrungen anderer Leute an, bevor du eine Entscheidung triffst.

Glücklicherweise gibt es mehrere digitale Geldbörsen, die entwickelt wurden, um deine Bitcoin sicher zu verwalten. Ein Bitcoin eWallet ist eine App, die die öffentlichen und privaten Codes eines Benutzers speichert.

Diese werden verwendet, um Transaktionen durchzuführen und den Nachweis des Eigentums an Bitcoin zu erbringen. Dieser Code ist mit einem sicheren Passwort geschützt, wenn also ein Benutzer sein eWallett verliert, kann er eine kreative Redewendung verwenden, um diese wiederherzustellen. Alle eWallet müssen sich an das Bitcoin-Protokoll halten, um Geld senden und empfangen zu können.

Die wachsende Nachfrage nach Bitcoin

Die Nachfrage nach Bitcoin steigt, wenn der Preis steigt, und sie sinkt, wenn der Preis sinkt. Es gibt immer noch nicht genug Bitcoin, um die Nachfrage zu befriedigen. Deswegen haben große Investoren und Unternehmen massive Mengen an Bitcoin aufgekauft, das Ergebnis ist, dass das Angebot an Bitcoin an Börsen drastisch abnimmt.

Obwohl dies bereits Auswirkungen auf den Markt hat, sollte es regelmäßige Investoren nicht davon abhalten, in Bitcoin zu kaufen. Die wachsende Nachfrage nach Bitcoin treibt das Wachstum mehrerer Unternehmen an, die die digitale Währung anbieten. PayPal, ein weltweites Zahlungsunternehmen, hat Kauf- und Verkaufsfunktionen für Bitcoin hinzugefügt, um es für Kunden zugänglicher zu machen.