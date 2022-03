Bei Elden Ring gibt es ein Problem mit dem Speichern in der Steam Cloud

Bandai Namco hat eine Warnung an Elden Ring-Spieler über Konflikte beim Speichern in der Steam Cloud herausgegeben.

"Wir sind uns derzeit eines Problems in der PC-Version von Elden Ring bewusst, bei dem die Speicherdaten unter bestimmten Umständen nicht korrekt in der Steam Cloud gespeichert werden", so der Publisher. "In diesem Fall wird beim Spielstart eine Fehlermeldung angezeigt, die besagt, dass deine lokalen Speicherdateien mit den in der Steam Cloud gespeicherten Dateien in Konflikt stehen.

Ihr werdet darauf hingewiesen, dass ihr in diesem Fall das Datum und die Uhrzeit der letzten Aktualisierung jedes Spielstandes überprüfen und "die Speicherdaten, die du behalten möchtest, auswählen und die Synchronisierung abschließen" solltet.

"Es wird empfohlen, dass du deine lokalen Speicherdaten an einem anderen Ort sicherst, für den Fall, dass du versehentlich die lokalen Speicherdaten deines Computers mit alten Speicherdaten in der Cloud überschreibst, z. B. aufgrund eines Bedienungsfehlers", heißt es in einem kurzen Beitrag auf der Website von Bandai Namco. "Klicke hier, um mehr über gespeicherte Daten zu erfahren.

Derzeit gibt es keine Hinweise darauf, wann das Problem behoben sein wird, aber Bandai Namco sagt: "Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten, die dir dadurch entstehen können, und danken dir im Voraus für deine Geduld, während wir an dieser Sache arbeiten".