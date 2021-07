Assassin's Creed Infinity: Was du über die neue Assassin's Creed Plattform wissen musst

Assassin's Creed verändert sich. Die historische Spielereihe hatte noch nie Angst vor Evolution, sei es der Sprung durch die Zeitperioden oder der Übergang von einem Stealth-Actionspiel zu einem RPG. Aber das nächste große Projekt von Entwickler Ubisoft, Assassin's Creed Infinity, könnte eine seismische Veränderung für das Franchise selbst darstellen, mit dem Potenzial, die Art und Weise, wie die Serie funktioniert, grundlegend zu verändern.

In einem Bloomberg-Bericht, der inzwischen von Entwickler Ubisoft bestätigt wurde, wurde enthüllt, dass Assassin's Creed Infinity zukünftige Teile der Serie durch "Live Service"-Elemente miteinander verbinden wird. Ist das ein Grund zur Freude oder zur Sorge für AC-Fans? Lies weiter, um es herauszufinden.

Das 'ewige' Assassin's Creed Spiel?

Während Ubisoft die Existenz von Assassin's Creed Infinity bestätigt hat, hat es noch nicht bestätigt, was genau es sein wird. Was folgt, ist also eine gut informierte Zusammenfassung, die auf dem oben erwähnten Bloomberg-Bericht und unseren eigenen Einschätzungen basiert.

Assassin's Creed Infinity wird kein neues Assassin's Creed Spiel sein - oder zumindest kein eigenständiger Titel wie Assassin's Creed Vahalla. Stattdessen wird es eine zukünftige Plattform sein, die alle Stränge der Serie über mehrere Spiele hinweg miteinander verbindet.

Als "Live-Service" (d.h. ein Spieltitel, der ständig aktualisiert wird und sich mit Herausforderungen und neuen Inhalten weiterentwickelt) soll Infinity ein zentraler Anlaufpunkt für Fans der Serie werden. Neue Spiele werden auf Assassin's Creed Infinity starten (oder es unterstützen), was die Spiele, die in verschiedenen Zeitepochen spielen, enger miteinander verbinden wird. Wenn neue Epochen veröffentlicht oder Erweiterungen erstellt werden, werden sie wahrscheinlich zu Assassin's Creed Infinity hinzugefügt, vielleicht mit einer übergreifenden Geschichte oder einem Ziel, das die Erfahrung vereinheitlichen wird.

(Image credit: Ubisoft)

Das Franchise hat bereits eine zugrundeliegende Erzählung, die jedes Spiel miteinander verbindet. In den Spielen können die Spieler durch ein Gerät namens Animus auf die Vergangenheit zugreifen und mit Hilfe von Informationen der Vorfahren vergangene Zeiten rekonstruieren. Es gibt nichts, was Ubisoft davon abhalten könnte, den Animus als zentralen Aufhänger zu verwenden, durch den Assassin's Creed Infinity all diese unterschiedlichen Zeitperioden miteinander verbindet und gleichzeitig neue Inhalte in den Mix einfließen lässt.

In der Praxis könnte es ein bisschen wie bei der kürzlichen Veröffentlichung von Hitman 3 funktionieren. Mit diesem Titel war IO Interactive in der Lage, alle drei Spiele der Hitman-Trilogie rückwirkend in einem Paket zu vereinen und gleichzeitig ständig neue Attentatsaufträge hinzuzufügen, damit die Spieler immer wieder zurückkommen und mehr wollen. In Anbetracht der Tatsache, dass dies eine rückwirkende Entscheidung war, erwarten wir, dass Ubisoft eine klare Roadmap für die Art und Weise hat, wie die Titel, die mit Infinity im Hinterkopf entwickelt wurden, miteinander interagieren und sich gegenseitig reflektieren - das Gaming-Äquivalent des Marvel Cinematic Universe.

Es würde uns nicht überraschen, wenn Infinity eine Art interaktives Zentrum hätte, das in der heutigen Zeit angesiedelt ist, mit einer Auswahl an Animus-Geräten, mit denen du in jede beliebige Zeit eintauchen kannst, über mehrere Spiele von verschiedenen Ubisoft-Entwicklerteams hinweg.

Wer arbeitet an Assassin's Creed Infinity?

Anstatt das Vorhaben eines einzelnen Ubisoft-Arms zu sein, hat das Unternehmen bestätigt, dass das Projekt eine Zusammenarbeit zwischen mehreren internen Studios auf der ganzen Welt sein wird.

Ubisoft gibt an, dass Infinity von mindestens zwei Teams geleitet wird, die von zwei Creative Directors geführt werden. Clint Hocking (Splinter Cell und Watch Dogs Legion) wird ein Team bei Ubisoft Montreal leiten, während Jonathan Dumont (Assassin's Creed Syndicate und Odyssey) die Crew bei Ubisoft Quebec anführen wird.

Diese beiden Teams und die Spiele, die sie produzieren, werden letztendlich von Marc-Alexis Côté beaufsichtigt, der Executive Producer der gesamten Assassin's Creed-Serie wird. Côté ist einer der Platzhirsche bei Ubisoft und ein ranghohes Mitglied des Teams von Ubisoft Quebec. Er hat bereits an Brotherhood und Syndicate gearbeitet, bevor er in höhere Führungspositionen des Unternehmens aufstieg.

(Image credit: Ubisoft)

"Anstatt weiterhin den Staffelstab von Spiel zu Spiel weiterzureichen, glauben wir fest daran, dass dies eine Gelegenheit für eine der beliebtesten Ubisoft-Franchises ist, sich in einer integrierteren und kollaborativeren Art und Weise weiterzuentwickeln, die weniger auf die Studios und mehr auf die Talente und Führungskräfte ausgerichtet ist, egal wo sie sich innerhalb von Ubisoft befinden", heißt es in einem offenen Brief, der von Nathalie Bouchard, Managing Director, Ubisoft Quebec und Christophe Derennes, Managing Director, Ubisoft Montreal unterzeichnet wurde.

"Am wichtigsten ist, dass Assassin's Creed immer von multikulturellen Teams mit verschiedenen Hintergründen und Perspektiven entwickelt wurde, die die Darstellung der Charaktere, Orte und Kulturen beeinflusst haben. Während wir wissen, dass es immer Raum für Verbesserungen gibt, glauben wir, dass diese neue Struktur es uns ermöglicht, sicherzustellen, dass die Vielfalt und Repräsentation innerhalb unserer Teams weiter wächst und der unserer Spieler entspricht."

Ein historischer Präzedenzfall

Wir haben nun schon seit Jahren gesehen, dass sich die Assassin's Creed Spiele langsam von Einzelspieler-Spielen zu etwas zusammenhängenderem entwickeln und ein wenig fließender in Bezug auf die Art und Weise, wie die Inhalte auf jede nachfolgende Veröffentlichung geschichtet werden.

Zuerst fügte Assassin's Creed Brotherhood einen kompetitiven Multiplayer hinzu, während Black Flag ein Flottenmanagement-Metaspiel hinzufügte, das auch dann weiterläuft, wenn du nicht an deiner Konsole sitzt. Assassin's Creed Unity experimentierte kühn (wenn auch nicht ganz erfolgreich) mit kooperativen Multiplayer-Missionen, während Origins wöchentliche Herausforderungen für die Spieler einführte, die sie bewältigen mussten. Assassin's Creed Odyssey erweiterte seine Geschichte mit monatlichen Inhalten, während das neueste Spiel, Assassin's Creed Valhalla, das erste sein wird, bei dem die Kampagne durch die Unterstützung von herunterladbaren Inhalten im Wert von zwei Jahren verlängert wird.

(Image credit: Ubisoft)

Mit einer hunderte Jahre alten Geschichte, mit der man spielen kann, kann man verstehen, warum Ubisoft sein Assassin's Creed-Franchise auswählt, um die ständig wachsende Live-Service-Gaming-Arena zu erkunden. Die DLC-Packs und Online-Addons haben bewiesen, dass das Unternehmen in der Lage ist, fesselnde Inhalte für die Zeit nach dem Launch zu erstellen und mehr aus den zunehmend anstrengenden und kostspieligen Entwicklungszyklen herauszuholen.

Wie wir auf Infinity zugreifen werden, wird eine interessante Enthüllung sein - ist dies der Beginn eines Übergangs zu Assassin's Creed als Service, wie ein MMO? Eine Xbox Game Pass-ähnliche Plattform speziell für Assassin's Creed-Titel mit einem interaktiven Bindegewebe zwischen den Spielen? Oder vielleicht sogar eine Premium-Version des Season-Pass-Modells, das sich als so lukrativ für Spiele wie Fortnite erwiesen hat. Ausnahmsweise scheint es angemessen, mit dem alten Sprichwort zu enden - nur die Zeit wird es zeigen.