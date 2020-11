Apple Watch Nutzer können Spotify endlich ohne ihr Smartphone streamen

Wenn du bisher Spotify auf deiner Apple Watch verwenden wolltest, fungierte die App nur als eine glorifizierte Fernbedienung - du musstest das eigentliche Streaming von deinem gekoppelten Smartphone aus durchführen.

Jetzt hat der Streaming-Gigant begonnen, ein serverseitiges Update seiner watchOS-Anwendung auszurollen. 9to5Mac berichtet, dass mehrere Benutzer auf ihren Apple Watches eine Meldung erhalten haben, die ihnen mitteilt, dass sie bereit sind, direkt von Spotify zu streamen.

