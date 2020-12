Apple Watch 7 könnte Touch ID und eine In-Screen-Kamera haben

So beeindruckend die Apple Watch 6 auch ist, es fehlt ihr wohl an großen neuen Funktionen, aber das Unternehmen könnte das mit der Apple Watch 7 nachholen, denn es gibt Hinweise darauf, dass Apple an einem Touch ID Fingerabdruckscanner und einer In-Screen-Kamera für ein zukünftiges Wearable arbeitet.

Beide sind in Apple-Patenten aufgetaucht, die kürzlich vom U.S. Patent and Trademark Office erteilt wurden, also sind sie sicherlich Ideen, die Apple zumindest erforscht.

Das Touch ID-Patent beschreibt einen Fingerabdruck-Scanner, der in den Einschaltknopf einer Apple Watch eingebaut ist. Das Patent merkt an, dass dies für die Benutzeridentifikation, das Entsperren des Geräts und die Autorisierung von Transaktionen verwendet werden könnte - ähnlich wie Fingerabdruckscanner auf anderen Geräten.

Das andere Patent klingt etwas ehrgeiziger und beschreibt einen Bildschirm, der mehrere Schichten haben könnte, wobei eine der Schichten eine Kamera beherbergt, die unsichtbar ist, wenn sie nicht in Gebrauch ist.

Es ist erwähnenswert, dass dieses Patent auch Smartphones erwähnt, also könnten wir diese Technik auch auf dem iPhone 13 oder später sehen - was möglicherweise bedeutet, dass Apple Smartphones die Notch loswerden könnten. Aber der Großteil des Patents konzentriert sich auf ein Smartwatch-Display.

Keines dieser Features scheint völlig unrealistisch zu sein, aber Touch ID klingt einfacher zu integrieren und so, als wäre es ein nützlicheres Feature für eine Apple Watch. Es ist auch nicht das erste Mal, dass Apple ein solches Feature in einem Patent erwähnt*.

Eine In-Screen-Kamera (oder irgendeine Art von Kamera) wäre wahrscheinlich besser auf einem Telefon, und ist auch eine Technik, die man bisher nur auf dem ZTE Axon 20 5G* finden kann. Es könnte also sein, dass es noch nicht ausgefeilt genug für Apple ist, um es bald einzubauen, aber wir wären nicht überrascht, wenn ein zukünftiges iPhone oder eine Apple Watch dies hat.

